Gündem Kayıp iki kardeşten acı haber İçi su dolu asansör boşluğunda ölü bulundular
İSTANBUL

Kayıp iki kardeşten acı haber: İçi su dolu asansör boşluğunda ölü bulundular

Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi’nde öğle saatlerinden beri kayıp olan Hasan (4) ile Hüseyin Büyür (8) kardeşler evlerinin yakınındaki asansör için açılan ve içi su dolan çukurda ölü bulundu.

Haber Merkezi İHA
Çekmeköy'de kaybolan iki kardeş ölü olarak bulundu.
Çekmeköy'de kaybolan iki kardeş ölü olarak bulundu.

Olay, Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Mutlu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Hanife ve İlker Büyür çiftinin çocukları 4 yaşındaki Hasan ile 8 yaşındaki Hüseyin öğlen saat 12.00 sıralarında kayboldu. Durumu fark eden aile fertleri olayı polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama çalışmaları sonucu çocuklara dair bir iz bulamadı. Saatler gece yarısını bulduğunda ise ailenin yaşadığı evin arkasında inşaat için açılan içi su dolu asansör boşluğunda çocukların cansız bedeni bulundu.

DHA
Çekmeköy'de kaybolan iki kardeş ölü olarak bulundu.n

Bölgeye itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede detaylı inceleme yaptı. Yapılan inceleme çalışmaları sonucu ise hayatını kaybeden iki kardeş adli tıp morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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