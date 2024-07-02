Kaymakamlar Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevlerinden istifa etti. Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; Çevre Bakanlığına eski bakan Murat Kurum, Sağlık Bakanlığına ise İstanbul İl Sağlık Müdürü görevini yürüten Kemal Memişoğlu atandı.