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Kaymakamlar Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazetede Kaymakam atamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı.

00:58 - 2/07/2024 Salı
Güncelleme: 01:12 - 2/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Alınan kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Alınan kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazetede Kaymakam atamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı.

İşte Kaymakamlar kararnamesi ve yapılan atamalar :





#Resmi Gazete
#Kaymakam
#Kararname
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