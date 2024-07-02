Kaymakamlar Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Alınan kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazetede Kaymakam atamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı.
İşte Kaymakamlar kararnamesi ve yapılan atamalar :
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1 saat önce
Resmi Gazetede Kaymakam atamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı.
İşte Kaymakamlar kararnamesi ve yapılan atamalar :
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak kabinede görev alacak yeni isimler açıklandı. Affını isteyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu atandı. Merak edenler için Memişoğlu'nun 34 yıllık sağlık kariyeri haberimizde.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevlerinden istifa etti. Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; Çevre Bakanlığına eski bakan Murat Kurum, Sağlık Bakanlığına ise İstanbul İl Sağlık Müdürü görevini yürüten Kemal Memişoğlu atandı.
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