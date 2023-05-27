KAYMEK ile istihdam sahaya inecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), sürekli olarak ihtiyaca yönelik yeni kurslar düzenleyerek hem istihdama hem de ilgili sektöre katkı sağladığı faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda pek çok konudaki kurslarına bir yenisini daha ekleyerek hizmet veren KAYMEK, Futbol Saha Bakım Elemanı Kursu’nu başlattı. Kurs sayesinde, futbol sahalarındaki kaliteli çim oluşumu ve sürdürülebilirlik eğitimi ile çimin on iki ay boyunca uyanık kalmasının eğitimi verilirken, öte yandan spor alanındaki sahalarda, sporun yanı sıra istihdam da sağlanmış olacak.