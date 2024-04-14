Kayseri Büyükşehir vatandaşın sırdaşı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yerel yönetim hizmetlerini aralıksız sürdürürken, sosyal projelere de özel önem veriyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi’nin öncü projesi olan ‘Sırdaşın Olayım’ vatandaşlara adeta umut oluyor. Hem Kayseri’de hem de şehir dışındaki vatandaşlara destek olan Sırdaşın Olayım projesi ile vatandaşlar çevrimiçi, ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı; bireylerin kişisel ve sosyal sorunlarını, ailevi problemlerini ve günlük yaşantılarını etkileyen her konuda alanında uzman psikolojik danışman, psikolog ve aile danışmanlarıyla görüşebiliyor.





HER KONUDA KOŞULSUZ DESTEK

Büyükşehir Belediyesi’nde Uzman Psikolog olan Kübranur Ceyhan, bireylerin kişisel ve sosyal sorunlarını, ailevi problemleri ve günlük yaşantılarını etkileyen her konuda koşulsuz destek verdiklerini ifade ederek, gizlilik esasına dayalı, çözüm odaklı ve 7/24 ulaşılabilir, sorun çözme becerilerine yönelik uygun yöntem ve tekniklerle gençlerin kişisel ve sosyal yaşam kalitelerini yükselmesine katkı sağladıklarını dile getirdi.





GENÇLER İÇİN GÜVENLİ BİR ADRES

Ceyhan, çevrimiçi veya yüz yüze görüşmeyle seans süreçlerini devam ettirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

“En başta gençlerin başvurabileceği güvenli bir adres olmamız onlarla kuracağımız bağın ilk adımı oluyor. Çünkü bilgi alma süreçlerinde güven sağlamamız kendilerini daha rahat ifade etmelerine neden oluyor. Aynı zamanda gizlilik esasına dayalı, çözüm odaklı ve 7/24 ulaşılabilir, sorun çözme becerilerine yönelik uygun yöntem ve tekniklerle gençlerin kişisel ve sosyal yaşam kalitelerini yükselmesine katkı sağlıyoruz. Ayrıca proje kapsamında sadece Kayseri ile başlayan sürecimizde şehir dışı görüşmelerle de devam ediyoruz.”

Danışanların hayatlarına anlamlı dokunuşlar yaptıklarını söyleyen Ceyhan, “İnsanların kendisini keşfetme sürecinde onların yanında olmak çok anlamlı. Sırdaşın Olayım projemiz ile 7/24 ücretsiz online ve yüz yüze nasıl talep ederlerse görüşmelerimizi sağlayarak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, ulaşabildiğimiz kadar hayatlara dokunmak, yardımcı olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, uzman danışmanlar tarafından gizlilik ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde sağlanan psiko-sosyal desteğe 0537 400 85 00 Whatsapp hattı üzerinden ulaşabiliyor.



