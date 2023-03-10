Kayseri'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem neticesinde bir sorun yaşanmadığını dile getirerek,

"İlk belirlemelere göre merkez üssü Hacılar olan 4.8 şiddetinde bir deprem yaşadık. İlk bilgilere göre olumsuz bir durumumuz yok. Ekiplerimiz sahada, teyakkuz halinde. Lütfen resmî açıklamalara itibar edelim. Rabbim tüm afetlerden bizleri korusun." ifadelerini kullandı.