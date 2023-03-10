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Kayseri'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD saat, 05.28 itibarıyla Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği yedi kilometre olarak kayda geçti.

05:45 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kayseri 4.8 şiddetindeki depremle sallandı

Kayseri 4.8 şiddetindeki depremle sallandı

AFAD’dan alınan bilgiye göre, Kayseri’nin Hacılar ilçesinde saat 05.28’de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.8 şiddetinde deprem oldu. Depremi yaşayan vatandaşlar da kendilerini sokağa attı. Ekipler de sahada tarama çalışması başlattı.


Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, olumsuz bir durumun olmadığını söyleyerek, "10.03.2023 tarih, saat 05.28’de merkez üssü Hacılar ilçemiz Karpuzsekisi mevkisinde 4.8 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk bildiriminde bulunulmadı. Ekiplerimiz saha kontrol çalışmalarına yönlendirildi. Geçmiş olsun" dedi.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem neticesinde bir sorun yaşanmadığını dile getirerek,
"İlk belirlemelere göre merkez üssü Hacılar olan 4.8 şiddetinde bir deprem yaşadık. İlk bilgilere göre olumsuz bir durumumuz yok. Ekiplerimiz sahada, teyakkuz halinde. Lütfen resmî açıklamalara itibar edelim. Rabbim tüm afetlerden bizleri korusun." ifadelerini kullandı.

#Deprem
#Kayseri
#afad
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Kayseri'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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