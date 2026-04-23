Kayseri’de akraba kavgası kanlı bitti: Üç yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde akrabalar arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi bıçakla, iki kişi darp sonucu yaralanırken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Talatpaşa Mahallesi 609’uncu Sokak’ta meydana geldi. Akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Yasin A. bıçakla, babası Mustafa A. ve Mehmet A. darbedilerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili Ömer A., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.