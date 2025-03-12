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Kayseri'de boş arazide şüpheli ölüm: Üç kişi de baygın bulundu

Kayseri'de boş arazide şüpheli ölüm: Üç kişi de baygın bulundu

21:3512/03/2025, Çarşamba
DHA
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Baygın halde bulunan üç kişinin üzerinden uyuşturucu çıktığı iddia edildi
Baygın halde bulunan üç kişinin üzerinden uyuşturucu çıktığı iddia edildi

Kayseri'de, boş bir arazide park halindeki otomobilin yanında 33 yaşındaki Ahmet Ş. ölü, 3 arkadaşı ise baygın halde bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Saraybosna Mahallesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekibi, boş arazide uzun süre bekleme yapan bir aracı fark etti. Aracın yakınındaki çalılıkların arasında hareketsiz halde 4 kişiyi fark eden polis ekiplerinin ihbarı ile bölgeye sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile E.B, R.Ç. ve A.B. kendine gelirken, Ahmet Ş'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ahmet Ş.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, E.B, R.Ç. ve A.B.'yi gözaltına alırken, şüphelilerin üzerlerinden bir miktar uyuşturucu çıktığı iddia edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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