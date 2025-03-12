Kayseri'de boş arazide şüpheli ölüm: Üç kişi de baygın bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Saraybosna Mahallesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekibi, boş arazide uzun süre bekleme yapan bir aracı fark etti. Aracın yakınındaki çalılıkların arasında hareketsiz halde 4 kişiyi fark eden polis ekiplerinin ihbarı ile bölgeye sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile E.B, R.Ç. ve A.B. kendine gelirken, Ahmet Ş'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ahmet Ş.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, E.B, R.Ç. ve A.B.'yi gözaltına alırken, şüphelilerin üzerlerinden bir miktar uyuşturucu çıktığı iddia edildi.