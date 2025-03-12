Eşini kurşun yağmuruna tuttu, kan donduran detaylar ortaya çıktı: 15 yaşındaki kızının 112 kaydı aileyi ağlattı

Müşteki olarak dinlenen anne Mediha Saçlı ise, "Benim çocuğumun hatası varsa boşasaydı. Kızını tehdit ediyor, ‘İstersem ben seni de anneni de öldürtürüm' diyor" şeklinde konuştu.





Maktulün avukatı Süleyman Çalıkuşu da, "Gece 4 buçukta kimse barışmaya gelmez" diyerek, sanığın kasten tasarlayarak insan öldürme suçundan yargılanmasını talep etti.