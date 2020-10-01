Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kayseride bu mahallede 12 kişi koronavirüsten öldü Evler tek tek karantinaya alınıyor
KAYSERİ TÜRKİYE

Kayseri'de bu mahallede 12 kişi koronavirüsten öldü: Evler tek tek karantinaya alınıyor

Kayseri'deki Sahabiye Mahallesi'nde mart ayından bu yana 12 kişi koronavirüsten hayatını kaybederken, 560 daire de karantina altına alındı. Mahalle Muhtarı Alim Gerçel, "Sahabiye Mahallesi geçiş mahallesi olduğu için gündüz nüfusu 100 bini buluyor. Tedbirler faydalı oldu ama mahalledeki bazı vatandaşlar halen kurallara uymamak için direniyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Sahabiye Mahallesi geçiş mahallesi olduğu için gündüz nüfusu 100 bini buluyor.
Sahabiye Mahallesi geçiş mahallesi olduğu için gündüz nüfusu 100 bini buluyor.

Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü kentlerden Kayseri'de, İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda koronavirüs testi pozitif çıkan ve bu kişilerle temaslı olanların oturduğu evler, karantina altına alınıyor. Koronavirüs vakasının en çok görüldüğü mahalleler arasında 30 bin nüfusa sahip Sahabiye Mahallesi yer alıyor. Mahallede Mart ayından bu yana 12 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 560 daire için de karantina uygulaması yapıldı.

DHA
Sahabiye Mahallesi Muhtarı Alim Gerçel

Kayseri'de 10 ev karantinaya alındı
KORONAVİRÜS
Kayseri'de 10 ev karantinaya alındı

"22 vatandaşımız virüsten dolayı yoğun bakımda"

Sahabiye Mahallesi Muhtarı Alim Gerçel, kentin en merkezi mahallesi olduklarını belirterek, "Mahallemizde Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Orduevi, Öğretmenevi ve bütün siyasi partilerin il merkezleri bulunmaktadır. Mahalledeki nüfusumuz 30 bin. 10 ila 12 bin arasında da mülteci ve sığınmacılar bulunmaktadır. Mahallemizde Mart ayından bu yana 560 daire karantinaya alındı. Bugün itibarıyla mahalle sınırları içerisinde 12 kişi vefat etti. 22 vatandaşımız virüsten dolayı yoğun bakım servislerinde yatıyor" diye konuştu.

DHA

Kayseri Valisi durumun vahametini anlattı: Karantinada ücretleri yatan işçiler, başka iş yerlerinde kaçak çalışıyor
GÜNDEM
Kayseri Valisi durumun vahametini anlattı: Karantinada ücretleri yatan işçiler, başka iş yerlerinde kaçak çalışıyor

"Mahallemizin nüfusu gündüz 100 bini buluyor"

Koronavirüse karşı alınan tedbirlerin faydalı olduğunu ancak bazı vatandaşların kurallara uymamakta ısrarcı olduğunu söyleyen Gerçel, "Sahabiye Mahallesi geçiş mahallesi olduğu için gündüz nüfusu 100 bini buluyor. Tedbirler faydalı oldu ama mahalledeki bazı vatandaşlar halen kurallara uymamak için direniyor. Sahabiye Mahallesi’nde saat 19.00’dan sonra yabancı uyruklu sığınmacılar, maskesiz ev toplantı ziyaretlerine, bakkal önlerinde oturmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

"Salgının mahallede çok olma nedeni kurallara uymayanlar"

Mahalle sakinlerinden Ahmet Arslantaş da, "Koronavirüsün Kayseri'de en yaygın şekilde mahallemizde görülmesi beni ve ailemi tedirgin ediyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyuyoruz; ancak çevremizde bulunan mülteciler hiçbir şekilde kurallara uymuyor. Akşam saatlerinde maske takmadıkları gibi, evlerine de girmiyorlar. Mahallemizde salgının çok yüksek olma nedeni kurallara uymayan kişiler. Komşularımız içinde hasta olanlar, hastaneye yatanlar oldu. Yetkililerimiz görevlerini her ne kadar yapsalar da kurallara uymayanlar vaka sayısının artmasına neden oluyor" diye konuştu.

Abone Ol Google News
Azerbaycan paylaştı

Azerbaycan paylaştı

İşte ele geçirilen Ermeni güçlerine ait askeri araç ve teçhizatlar.
Far hırsızlığı kamerada

Far hırsızlığı kamerada

​Lüks araçlardan çaldıkları 40 bin TL'lik farla yakalandılar.
Rus güvenlik uzmanı: Türkiyenin Kafkaslara müdahil olması Rusyanın kabusu olur

Başörtüsü nedeniyle staja alınmadı

Başörtüsü nedeniyle staja alınmadı

'Başörtünü çıkarmayı kabul edersen çalışabilirsin' dediler.

Doğu Akdeniz'de yeni Navtex

Doğu Akdeniz'de yeni Navtex

​NATO üyesi ülkeler tatbikat yapacak.

Ön talep başladı

Ön talep başladı

​Ormanköy'de mağaza ve dükkanlar açık hava konseptiyle yer alacak.

​SİHA'lar havadan onlar karadan vuruyor.

Tren istasyonunu bombaladı

Tren istasyonunu bombaladı

Cephede ağır kayıplar veren Ermenistan sivillere saldırıyor.
HDP'li yöneticiler de gözaltında

HDP'li yöneticiler de gözaltında

PKK/KCK'ya yönelik Kars merkezli operasyon.

'Türkiye'nin oyun değiştirici SİHA'ları ezber bozdu.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.