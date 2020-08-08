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Gündem Düğün için yola çıktı feci kazada hayatını kaybetti
KAYSERİ

Kayseri'de feci kaza: Damat adayı ve iki kişi hayatını kaybetti

Düğün için yola çıktı feci kazada hayatını kaybetti

Kayseri-Malatya Karayolu üzerinde feci bir kaza meydana geldi. Bir kargo firmasına ait kamyonla karşı istikametten gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada kendi düğünü için İstanbul’dan Muş’a giden damat adayı ve iki kişi hayatlarını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Kamyonun altına giren otomobil bir süre sürüklendi. Her iki araçta hurdaya döndü.
Kamyonun altına giren otomobil bir süre sürüklendi. Her iki araçta hurdaya döndü.

Edinilen bilgiye göre kaza günün ilk saatlerinde Kayseri-Malatya Karayolu üzerinde Sivas İl sınırına yakın bir noktada meydana geldi.

Malatya’dan Kayseri istikametine gitmekte olan Bülent Coşkun (41) yönetimindeki bir kargo firmasına ait kamyonla karşı istikametten gelen Fırat Taşkın yönetimindeki 34 LC 4155 plakalı Ford marka otomobil Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi ile Sivas’ın Gürün ilçesi arasında çarpıştı.

  • Kamyonun altına giren otomobil bir süre sürüklendi. Her iki araçta hurdaya döndü.

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Otomobilde bulunan Fırat Taşkın (35) ve Yetkin Çimenli (32) sıkıştıkları otomobilin içerisinde öldü. Kamyonun sürücüsü Bülent Coşkun ise ağır yaralı olarak sıkıştığı aracın içerisinden Gürün Belediyesi İtfaiyesi ve Pınarbaşı Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin 1 saatlik mücadelesi sonrası çıkartılabildi.

Kazada kendi düğünü için İstanbul’dan Muş’a giden damat adayı ve 3 kişi hayatlarını kaybetti.

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Ambulansla Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan kamyon sürücüsü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonun ağır yaralı yedek şoförü Fırat Altuntaş ise Pınarbaşı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada ölen Yetkin Çimenli’nin kendi düğünü için Muş’a gittiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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