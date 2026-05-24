Kayseri’de inşaat faciası: Mermerin altında kalan işçi öldü

20:5624/05/2026, Pazar
AA
İşçinin üzerine düşen mermer ölümle sonuçlandı.
Kayseri’de 13 katlı bir inşaatta yük asansörüyle taşınan mermerin düşmesi sonucu 55 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, işçinin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde inşaatta yük asansöründe taşınan mermerin üzerine düşmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Alsancak Mahallesi Demirci Sokak'ta 13 katlı bir inşaatta dış cephedeki yük asansörüyle çıkarılan mermer, zeminde bulunan işçilerden F.C'nin (55) üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, F.C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden işçinin cenazesi otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



