Kayınpederini dinledi ekmek kapısını buldu: Hem para kazanıyor hem de çocukları sevindiriyor

‘UÇURTMA YAPMAYA 9 YAŞINDA BAŞLADIM’





8’inci sınıf öğrencisi Arda Özcan ise “Ben uçurtma yapmaya 9 yaşında başladım. Dedeme, ‘Heveslendim, ben de yapmak istiyorum’ dediğimde, ‘Tabi oğlum, gel beraber yapalım’ demişti. Bir süre sonra dedem vefat etti. Sonra babam, ‘Oğlum dedenin vasiyetini sürdürelim’ dedi. Uçurtma yapmaya başladık. Ben de babamdan öğrendiğim kadarıyla yapmaya başladım. Ben sabah 06.00’da okula gidiyorum. 12.00’da da okuldan çıkıyorum. Ben de akşama kadar babamı bekleyip uçurtma satıyorum. Babam da gelince burada sohbet ediyoruz. Uçurtma yapmak bence çok zevkli” dedi.