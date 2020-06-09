Kayseri'de itfaiyenin 'Yılan Yakalama Timi' iş başında: Özel ekip bu yıl 35 yılan yakaladılar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde, yaklaşık 7 yıl önce 'Yılan Yakalama Timi' kuruldu. 4 kişiden oluşan 3 tim, gelen ihbar sonrası yılanı yakalamak için adrese gidiyor. Ekipler, paniğe neden olan boyları bir ile 3 metre arasında değişen yılanları yakalayarak, doğal yaşam alanına bırakıyor. Geçen yıl 217 yılan yakalayan özel ekip, bu yıl ise şu ana kadar 35 yılan yakaladı.

DHA Geçen yıl 217 yılan yakalayan özel ekip, bu yıl ise şu ana kadar 35 yılan yakaladı.

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Kayseri Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Daire Başkanlığı Birim Amiri Orhan Canpolat, itfaiyeciler olarak 7 gün 24 saat çalıştıklarını söyleyerek, "Yaz dönemlerde yılan vakalarında artış söz konusu. Geçtiğimiz yıl toplam 217 yılan yakalanarak doğaya bırakıldı. 2020 yılında da bugün itibariyle farklı yerlerdeki 35 yılan özel aparatları ile en az hasarla yakalandı. Kayseri ve civarında yakaladığımız yılanların birçoğu zehirsiz olduğunu düşünüyoruz. Ancak, her şeye rağmen tedbirli olarak yılan bulunduğu yerden çıkarıyoruz" dedi.

DHA

FOTOĞRAF 9 Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde, yaklaşık 7 yıl önce 'Yılan Yakalama Timi' kuruldu. 4 kişiden oluşan 3 tim, gelen ihbar sonrası yılanı yakalamak için adrese gidiyor. Ekipler, paniğe neden olan boyları bir ile 3 metre arasında değişen yılanları yakalayarak, doğal yaşam alanına bırakıyor. Geçen yıl 217 yılan yakalayan özel ekip, bu yıl ise şu ana kadar 35 yılan yakaladı. Kayseri Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Daire Başkanlığı Birim Amiri Orhan Canpolat, itfaiyeciler olarak 7 gün 24 saat çalıştıklarını söyledi. Canpolat​, Yaz dönemlerde yılan vakalarında artış söz konusu. Geçtiğimiz yıl toplam 217 yılan yakalanarak doğaya bırakıldı. 2020 yılında da bugün itibariyle farklı yerlerdeki 35 yılan özel aparatları ile en az hasarla yakalandı. Kayseri ve civarında yakaladığımız yılanların birçoğu zehirsiz olduğunu düşünüyoruz. Ancak, her şeye rağmen tedbirli olarak yılan bulunduğu yerden çıkarıyoruz dedi. Kayseri'de itfaiyenin 'Yılan Yakalama Timi' iş başında Kayseri'de itfaiyenin 'Yılan Yakalama Timi' iş başında Kayseri'de itfaiyenin 'Yılan Yakalama Timi' iş başında Kayseri'de itfaiyenin 'Yılan Yakalama Timi' iş başında Kayseri'de hava sıcaklığının artmasıyla ev ve araçlarda görülmeye başlanan yılanların yakalanması için oluşturulan özel ekip, bu yıl 35 yılanı yakalayarak doğal yaşam alanlarına bıraktı. BiP'te paylaş

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