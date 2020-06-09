Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kayseride itfaiyenin Yılan Yakalama Timi iş başında Özel ekip bu yıl 35 yılan yakaladılar
KAYSERİ

Kayseri'de itfaiyenin 'Yılan Yakalama Timi' iş başında: Özel ekip bu yıl 35 yılan yakaladılar

Kayseri'de itfaiyenin 'Yılan Yakalama Timi' iş başında: Özel ekip bu yıl 35 yılan yakaladılar

Kayseri'de hava sıcaklığının artmasıyla ev ve araçlarda görülmeye başlanan yılanların yakalanması için oluşturulan özel ekip, bu yıl 35 yılanı yakalayarak doğal yaşam alanlarına bıraktı.

Haber Merkezi DHA
4 kişiden oluşan 3 tim, gelen ihbar sonrası yılanı yakalamak için adrese gidiyor.
4 kişiden oluşan 3 tim, gelen ihbar sonrası yılanı yakalamak için adrese gidiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde, yaklaşık 7 yıl önce 'Yılan Yakalama Timi' kuruldu. 4 kişiden oluşan 3 tim, gelen ihbar sonrası yılanı yakalamak için adrese gidiyor. Ekipler, paniğe neden olan boyları bir ile 3 metre arasında değişen yılanları yakalayarak, doğal yaşam alanına bırakıyor. Geçen yıl 217 yılan yakalayan özel ekip, bu yıl ise şu ana kadar 35 yılan yakaladı.

DHA
Geçen yıl 217 yılan yakalayan özel ekip, bu yıl ise şu ana kadar 35 yılan yakaladı.

Sesi duyunca panik oldular: Kartonpiyerin arasında iki yılan çıktı
GÜNDEM
Sesi duyunca panik oldular: Kartonpiyerin arasında iki yılan çıktı

Kayseri Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Daire Başkanlığı Birim Amiri Orhan Canpolat, itfaiyeciler olarak 7 gün 24 saat çalıştıklarını söyleyerek, "Yaz dönemlerde yılan vakalarında artış söz konusu. Geçtiğimiz yıl toplam 217 yılan yakalanarak doğaya bırakıldı. 2020 yılında da bugün itibariyle farklı yerlerdeki 35 yılan özel aparatları ile en az hasarla yakalandı. Kayseri ve civarında yakaladığımız yılanların birçoğu zehirsiz olduğunu düşünüyoruz. Ancak, her şeye rağmen tedbirli olarak yılan bulunduğu yerden çıkarıyoruz" dedi.

DHA

Kayseri'de itfaiyenin 'Yılan Yakalama Timi' iş başında
FOTOĞRAF 9
Title
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde, yaklaşık 7 yıl önce 'Yılan Yakalama Timi' kuruldu.
Title
4 kişiden oluşan 3 tim, gelen ihbar sonrası yılanı yakalamak için adrese gidiyor.
Title
Ekipler, paniğe neden olan boyları bir ile 3 metre arasında değişen yılanları yakalayarak, doğal yaşam alanına bırakıyor.
Title
Geçen yıl 217 yılan yakalayan özel ekip, bu yıl ise şu ana kadar 35 yılan yakaladı.
Title
Kayseri Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Daire Başkanlığı Birim Amiri Orhan Canpolat, itfaiyeciler olarak 7 gün 24 saat çalıştıklarını söyledi.
Title
Canpolat​, Yaz dönemlerde yılan vakalarında artış söz konusu. Geçtiğimiz yıl toplam 217 yılan yakalanarak doğaya bırakıldı. 2020 yılında da bugün itibariyle farklı yerlerdeki 35 yılan özel aparatları ile en az hasarla yakalandı. Kayseri ve civarında yakaladığımız yılanların birçoğu zehirsiz olduğunu düşünüyoruz. Ancak, her şeye rağmen tedbirli olarak yılan bulunduğu yerden çıkarıyoruz dedi.
Title
Kayseri'de itfaiyenin 'Yılan Yakalama Timi' iş başında
Title
Kayseri'de itfaiyenin 'Yılan Yakalama Timi' iş başında
Title
Kayseri'de itfaiyenin 'Yılan Yakalama Timi' iş başında
Kayseri'de itfaiyenin 'Yılan Yakalama Timi' iş başında
Kayseri'de hava sıcaklığının artmasıyla ev ve araçlarda görülmeye başlanan yılanların yakalanması için oluşturulan özel ekip, bu yıl 35 yılanı yakalayarak doğal yaşam alanlarına bıraktı.


Hakkari'de 6 kişilik aile evlerine giren yılanlar nedeniyle zor günler geçiriyorlar
GÜNDEM
Hakkari'de 6 kişilik aile evlerine giren yılanlar nedeniyle zor günler geçiriyorlar

Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Derecik'te bulundu
GÜNDEM
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Derecik'te bulundu
Abone Ol Google News
Ayasofya için tarih verildi

Ayasofya için tarih verildi

​AK Partili Muş: Temmuzda gerekli adımlar atılacak.
Yık yık bitmiyor

Yık yık bitmiyor

​Firari Can Dündar'ın villasında yıkım hala sürüyor.
Kabine toplandı

Kabine toplandı

Bakanlar bu kez telekonferansla değil yüz yüze bir arada.
Türkiye ve<br>Libya'ya özendiler

Türkiye ve
Libya'ya özendiler

​MEB anlaşması imzaladılar ama denizde petrol değil balık var.
TVNET'ten bir ilk

TVNET'ten bir ilk

Dijital Belgesel Kitaplığı platformu izleyici ile buluştu.
Eren'in katiline koşanları savundu

Eren'in katiline koşanları savundu

"​HDP'li Güven ve Farisoğulları'na yapılanlar hukuksuzluktur..."

Dikkat<br>uçağı kaçırmayın

Dikkat
uçağı kaçırmayın

​THY'den yolcularına 3 saat uyarısı.
Süper Lig'den <br>tek isim

Süper Lig'den
tek isim

​Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcusu belli oldu.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Otel değil<br>şehir hastanesi

Otel değil
şehir hastanesi

​Acile hasta getirdiğinde arabayı park etmekle uğraşma ücretsiz valeye ver.
Büyüksün Türkiye

Büyüksün Türkiye

​Bu kez yardım gönderilen ülkeyi tahmin etmek imkansıza yakın.
HDP'nin resti<br>panikletti

HDP'nin resti
panikletti

İlk grup toplantısına "Demirtaş neden içeride" sorusuyla başladı.
Her yıl bin 200 kişiyi öldürüyorlar

Her yıl bin 200 kişiyi öldürüyorlar

ABD'de polis vahşeti cezasız kalıyor.
Yunan'dan itiraf

Yunan'dan itiraf

​"Erdoğan söylediklerini yapma imkanına sahip..."
Fenerbahçe'nin <br>hocası açıklandı

Fenerbahçe'nin
hocası açıklandı

​Sarı lacivertli kulüpten sürpriz imza.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.