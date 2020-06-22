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Gündem Kayseride korkunç cinayet Üvey baba 3 yaşındaki oğlunu öldürüp mezarlığa gömdü
KAYSERİ

Kayseri'de korkunç cinayet: Üvey baba 3 yaşındaki oğlunu öldürüp mezarlığa gömdü

Kayseri’de bir üvey baba 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdükten sonra mahalle mezarlığına gömdü. Küçük çocuğun cesedi 6 gün sonra bulunurken kaçan zanlı aranıyor.

Haber Merkezi İHA
Kayseri'de vahşi cinayetin işlendiği ev...
Kayseri'de vahşi cinayetin işlendiği ev...

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Güney Mahallesi’nde meydana gelen olayda üvey baba Harun S., yaklaşık iki yıldır nikahsız yaşadığı Emel Öner’in 3 yaşındaki oğlu Alperen Ekinci’yi boğarak öldürdü. Cani baba boğarak öldürdüğü küçük Alperen’i evin karşısında bulunan mahalle mezarlığına gömdü.

Kayseri'de cinayetin işlendiği ev...

EVİN KARŞISINDAKİ MEZARLIKTA BULUNDU

  • Çocuğun kayıp olduğu ihbarını alan polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde anne Emel Öner, nikahsız yaşadığı Harun S, tarafından boğularak öldürüldüğünü söyleyerek gözyaşı döktü. Dün gece polis ekipleri evde ve evin bahçesinde küçük Alperen’in cesedini aradı ancak küçük çocuğun cesedi evin karşısındaki mezarlıkta bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrasında eve şerit çekilirken, anne Emel Öner emniyette ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Firarda olan üvey baba Harun S.’nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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