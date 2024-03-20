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Kayseri'de kuyumcuyu bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis cezası: Ne yaptığımı bilmiyorum, bıçağı çıkarıp rahmetliye doğru salladım

Kayseri'de gasp amacıyla girdiği dükkandaki kuyumcuyu bıçakla öldüren sanık, müebbet hapis ve 17 yıl 11 ay hapis cezasına çaptırıldı. Uzun zamandır psikolojik tedavi gördüğünü iddia eden sanık "Ne yaptığımı bilmiyorum. Hatırladığım kadarıyla bir kuyumcuya girdim. Rahmetli, tezgaha bilezikleri koydu. Ben de bıçağı çıkarıp, rahmetliye doğru salladım. Neresine geldiğini bilmiyorum" dedi.

20:52 - 20/03/2024 Çarşamba
AA
Kayseri'de kuyumcuyu bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.
Kayseri'de kuyumcuyu bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık O.A. (25), maktul Fatih Nergiz'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme", "iş yerinde silahla yağma" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanık O.A. savunmasında, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, olay nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.

Uzun zamandır psikolojik tedavi gördüğünü iddia eden sanık, şunları kaydetti:

"Zaman zaman psikolojik bunalımlar geçiriyorum. Olay günü de bunalımdaydım. Ne yaptığımı bilmiyorum. Hatırladığım kadarıyla bir kuyumcuya girdim. Rahmetli, tezgaha bilezikleri koydu. Ben de bıçağı çıkarıp, rahmetliye doğru salladım. Neresine geldiğini bilmiyorum. Bana sandalye fırlattı. Kesinlikle öldürme kastım yoktu. Pişmanım. Yerden bir şey aldım. Dışarı çıkınca bunun bilezik olduğunu fark ettim. Ailesine başsağlığı diliyorum. Üzerimdeki bıçağı 1-2 ay önce ava gitmek için almıştım. Yüzümdeki maskeyi de tıraş olduğum ve yüzüm üşüdüğü için takmıştım."

Duruşmada gözyaşlarına hakim olamayan aile bireyleri ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır cezayı almasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık O.A'ya "kasten öldürme" suçundan müebbet, "iş yerinde silahla yağma" suçundan 9 yıl 5 ay ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Olay

O.A, 11 Mart 2022'de müşteri gibi gittiği kuyumcu dükkanında para ödeme bahanesiyle cebinden çıkardığı bıçakla iş yeri sahibi Fatih Nergiz'i boğazından yaralamış, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Nergiz, 110 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yakalanan O.A, tutuklanmıştı.



#kayseri
#kuyumcuyu bıçakla öldüren sanık
#müebbet hapis cezası
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