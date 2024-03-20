Kayseri'de kuyumcuyu bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis cezası: Ne yaptığımı bilmiyorum, bıçağı çıkarıp rahmetliye doğru salladım

"Zaman zaman psikolojik bunalımlar geçiriyorum. Olay günü de bunalımdaydım. Ne yaptığımı bilmiyorum. Hatırladığım kadarıyla bir kuyumcuya girdim. Rahmetli, tezgaha bilezikleri koydu. Ben de bıçağı çıkarıp, rahmetliye doğru salladım. Neresine geldiğini bilmiyorum. Bana sandalye fırlattı. Kesinlikle öldürme kastım yoktu. Pişmanım. Yerden bir şey aldım. Dışarı çıkınca bunun bilezik olduğunu fark ettim. Ailesine başsağlığı diliyorum. Üzerimdeki bıçağı 1-2 ay önce ava gitmek için almıştım. Yüzümdeki maskeyi de tıraş olduğum ve yüzüm üşüdüğü için takmıştım."