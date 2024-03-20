Kayseri'de kuyumcuyu bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis cezası: Ne yaptığımı bilmiyorum, bıçağı çıkarıp rahmetliye doğru salladım

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık O.A. (25), maktul Fatih Nergiz'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme", "iş yerinde silahla yağma" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.
Sanık O.A. savunmasında, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, olay nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.
Uzun zamandır psikolojik tedavi gördüğünü iddia eden sanık, şunları kaydetti:
Duruşmada gözyaşlarına hakim olamayan aile bireyleri ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır cezayı almasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık O.A'ya "kasten öldürme" suçundan müebbet, "iş yerinde silahla yağma" suçundan 9 yıl 5 ay ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Olay
O.A, 11 Mart 2022'de müşteri gibi gittiği kuyumcu dükkanında para ödeme bahanesiyle cebinden çıkardığı bıçakla iş yeri sahibi Fatih Nergiz'i boğazından yaralamış, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Nergiz, 110 gün sonra hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından yakalanan O.A, tutuklanmıştı.