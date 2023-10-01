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Kayseri'de sağanak sele neden oldu: Her yer göle döndü

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, öğle saatlerinde etkili olan sağanak kısa sürede etkisini artırarak sele dönüştü. Bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Selde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, tarım alanları zarar gördü. Yetkililer, bölgede tedbirler alındığını ve çalışmaların sürdüğünü belirtti.

17:23 . 1/10/2023 Pazar
DHA
Her yer göle döndü

Her yer göle döndü

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, öğle saatlerinde etkili olan sağanakta sel oluştu, tarım alanları zarar gördü. 

Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Ören Yerin ve Çadırkaya Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Kısa sürede şiddetini arttıran sağanak nedeniyle sel meydana geldi. 

Bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Selde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, tarım alanları zarar gördü. Yetkililer, bölgede tedbirler alındığını ve çalışmaların sürdüğünü belirtti.






#sağanak
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#sel
#AFAD
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