Kayseri'de sağanak sele neden oldu: Her yer göle döndü

Anadolu Yakası’nda yağışlı hava aralıklarla etkili oluyor. Sabah 05.00 sularında kentin kuzey kesimlerinde başlayan sağanak Anadolu Yakası’nın tamamında aralıklı olarak etkisini sürdürüyor. Yağış özellikle Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ilçeleri başta olmak üzere etkili oluyor. İBB trafik uygulamasına göre kent geneli yoğunluk 06.30 itibarıyla yüzde 18 olarak ölçüldü.