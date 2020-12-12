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Gündem Kayseride şüpheli ölüm 73 ve 65 yaşlarındaki iki kardeş evde ölü bulundu
KAYSERİ

Kayseri'de şüpheli ölüm: 73 ve 65 yaşlarındaki iki kardeş evde ölü bulundu

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, Fuat Ejderoğlu (73) ve kardeşi Mehmet Ejderoğlu (65) birlikte oturdukları evde ölü bulundu.

Haber Merkezi DHA
Kayseri'de 73 ve 65 yaşlarındaki iki kardeş evde ölü bulundu.
Kayseri'de 73 ve 65 yaşlarındaki iki kardeş evde ölü bulundu.

Rüştü Bayram Caddesindeki müstakil evde yalnız oturan Fuat ve Mehmet Ejderoğlu'ndan bir süre haber alamayan yakınları, eve geldi.

  • İki kardeşi oturma odasında hareketsiz gören yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde iki kardeşin öldüğü belirlendi.

AA
Fuat Ejderoğlu (73) ve kardeşi Mehmet Ejderoğlu (65) birlikte oturdukları evde ölü bulundu.

Yapılan ilk incelemede Ejderoğlu kardeşlerin vücutlarında darp ve yara izine rastlanmadı.

AA
Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde iki kardeşin öldüğü belirlendi.

Kronik rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen iki kardeşin cesedi, evde yapılan incelemeden sonra otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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