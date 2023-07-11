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Kayseri'de 'tefeci' operasyonu: Yedi kişiye gözaltı

Kayseri'de esnaflık yapan kişilere, 'ödünç para' adı altında zorla senet imzalatarak tefecilik yaptıkları belirlenen 7 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

15:31 . 11/07/2023 Salı
DHA
Kayseri

Kayseri

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yaparak, esnafı zor durumda bırakan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda şüphelilerin, esnaflık yapan kişilere 'ödünç para' adı altında faizle para vererek, zorla senet imzalattıkları belirlendi.

Bu yöntemle 7 kişinin tefecilik yaptığı tespit edildi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, senet, verilen paraların tutulduğu ajanda, pompalı tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.



#Kayseri
#tefeci
#operasyon
21 dakika önce
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