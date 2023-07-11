Kayseri'de 'tefeci' operasyonu: Yedi kişiye gözaltı

Bu yöntemle 7 kişinin tefecilik yaptığı tespit edildi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, senet, verilen paraların tutulduğu ajanda, pompalı tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.