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Kayseri güneşle dostluğu pekiştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, yenilenebilir güneş enerji kaynağından elektrik üretecek Güneş Enerji Santrali’nin (GES) işletmeye aldı.

04:00 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
KASKİ, Güneş Enerji Santrali’nin (GES) işletmeye aldı.

KASKİ, Güneş Enerji Santrali’nin (GES) işletmeye aldı.

Türkiye'de yenilenebilir enerji üretiminde her gün yeni yatırımlar yapılırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ), 103,9 milyon TL değerindeki Güneş Enerji Santrali’nin (GES) işletmeye aldı. Yenilenebilir güneş enerji kaynağından üretilecek elektrik sayesinde, çevre sağlığı korunarak karbondioksit salınımı azalırken 81 bin 698 metrekarelik alanda kurulan GES’te yılda yaklaşık 11 milyon kW üretim sağlanacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, değişen yeni dünya düzeni ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarına ulaşmanın olmazsa olmaz niteliği taşıdığına dikkat çekerek, ihtiyaç duyulan enerji için kendisine yeten bir kurum olma yönünde ilerlediklerini belirtti. Büyükkılıç, çevre dostu proje sayesinde yılda yaklaşık 30 milyon TL kazanç sağlanacağının altını çizdi.



#Kayseri Büyükşehir Belediyesi
#KASKİ
#Enerji kaynakları
37 dakika önce
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