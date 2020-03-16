Kayseri'de umreden dönen 315 kişi yurtta gözlem altına alındı

Dünya

İtalya'da 80 yaş üstü kişiler ölüme terk ediliyor

Koronavirüs vaka ve ölüm sayısının giderek arttığı İtalya'da 80 yaş üstü hastalara yoğun bakım hizmeti verilmeyeceği iddia ediliyor. İtalya'da Kriz Yönetimi birimi tarafından hazırlanan rapora göre 80 yaş üstü kişiler tedavi edilmeyecek.