Gündem Kayseride umreden dönen 315 kişi yurtta gözlem altına alındı
KAYSERİ

Kayseri'de umreden dönen 315 kişi yurtta gözlem altına alındı

Kayseri'de umreden dönen 315 yolcu, Talas ilçesindeki Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'na götürülerek gözlem altına alındı.

Haber Merkezi DHA
Umre yolcuları, daha sonra otobüslere bindirilerek Talas'ta bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'na götürüldü.
Umre yolcuları, daha sonra otobüslere bindirilerek Talas'ta bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

Suudi Arabistan'dan gelen 315 umre yolcusunun bulunduğu uçak, Konya'daki yurtlarda yer kalmaması nedeniyle sabah saatlerinde Kayseri Havalimanı'na indi. Uçaktan inen yolcular, dış hatlar girişinde oluşturulan alanda sağlık görevlileri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

DHA
Umre yolcuları, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

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GÜNDEM
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Umre yolcuları, daha sonra otobüslere bindirilerek Talas'ta bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

DHA
Uçaktan inen yolcular, dış hatlar girişinde oluşturulan alanda sağlık görevlileri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

6 otobüsle yurda götürülen yolcular, burada bahçede kurulan sağlık çadırında da kontrolden geçirildikten sonra binaya alındı. Umre yolcuları, burada 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

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