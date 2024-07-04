Kayseri'deki sokak provokasyonunda 10 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince, 30 Haziran'da Kayseri'de yaşanan olayların ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
Çalışmaların devamında, il genelinde izinsiz toplanmalara ve olaylara karıştıkları tespit edilen 29 şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, şüphelilerden 6'sının tutuklandığı, 2'sine adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, 3'ünün ise adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.