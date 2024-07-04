Kayseri'deki sokak provokasyonunda 10 kişi tutuklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da, AK Parti'nin "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu. Kayseri'de dün gece yaşanan olayları da değerlendiren Erdoğan, "Sığınmacı nefreti ve yabancı düşmanlığını körükleyerek hiçbir yere varılamaz. Dün Kayseri'de küçük bir grubun yol açtığı olayın sebebi muhalefetin bu zehirli söylemleridir. Vandallık yapmak sokakları ateşe vermek kabul edilemez. Biz hiçbir zaman böyle olmadık, olmayacağız. Ayrımcılık, ötekileştirme AK Parti siyasetinde kendisine yer bulmamıştır, bulamayacaktır.