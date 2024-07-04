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Kayseri'deki sokak provokasyonunda 10 kişi tutuklandı

İstanbul'da, Kayseri'deki olaylarla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımda bulundukları belirlenen 4 şüpheli ile izinsiz gösterilere katıldıkları tespit edilen 6 şüpheli tutuklandı.

21:23 - 4/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 21:46 - 4/07/2024 Perşembe
AA
Kayseri'de küçük çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü; bazı iş yerleri ateşe verildi.
Kayseri'de küçük çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü; bazı iş yerleri ateşe verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince, 30 Haziran'da Kayseri'de yaşanan olayların ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarına karıştıkları tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda 22 şüpheliye işlem yapıldığı, gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, 1'inin ise adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Çalışmaların devamında, il genelinde izinsiz toplanmalara ve olaylara karıştıkları tespit edilen 29 şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, şüphelilerden 6'sının tutuklandığı, 2'sine adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, 3'ünün ise adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



#Kayseri
#Suriye
#Provokasyon
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