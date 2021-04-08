Gündem Kaza değil cinayet Üsküdarda moto kuryeye çarparak ölümüne neden olan sürücü tekrar gözaltında
İSTANBUL

Kaza değil cinayet: Üsküdar’da moto kuryeye çarparak ölümüne neden olan sürücü tekrar gözaltında

İstanbul Üsküdar’da geçtiğimiz pazar günü motosikletine binmek üzere olan moto kuryeye bir araç çarpmış ve moto kurye hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak araçta bulunan kişiler yakalanırken şahıslardan birisi sahilde alkol aldıklarını belirtti. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücü ise tekrar gözaltına alındı. Şahsın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Kaza değil cinayet: Üsküdar’da moto kuryeye çarparak ölümüne neden olan sürücü tekrar gözaltında
Sürücünün moto kuryeye çarpıp kaçtığı anar kameralara yansıdı.

Olay, Üsküdar’da 4 Nisan’da meydana geldi. O.E. isimli şüpheli kullandığı aracın hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan motoruna binmek üzere olan motosikletli kurye Serdar Bedir’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle kurye, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerince olayın meydana geldiği yerden başlayarak şüpheli aracın gittiği istikamette bulunan güvenlik kameraları incelendi, olaya karışan araç plakası ve araçtan inen şahıslar tespit edildi.

Video: 17 yaşındaki motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kaza kamerada


Şüphelilerden A.K., isimli kadın şahıs ikametinde yakalandı. A.K., isimli kadın şahsın olay günü sahilde alkol aldıklarını, aracı arkadaşı O.E.’nin kullandığını, araçta E.D., M.E., ve İ.E., isimli şahısların bulunduğunu beyan etmesi üzerine adı geçen şüpheli şahıslar 06 Nisan tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.

Arnavutköy’de motosiklet ile otomobil çarpıştı
OYNAT 00:49
Arnavutköy’de motosiklet ile otomobil çarpıştı
Arnavutköy'de cadde üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsü aniden sağa yanaşınca, o esnada seyir halinde olan motokurye çarptı. Kurye hafif şekilde yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Adliyeye sevk edilen şahıslardan O.E. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer şüpheliler ise adli makamlarca serbest bırakıldı. O.E. isimli şahıs bugün tekrar polis tarafından gözaltına alındı. Şahsın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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