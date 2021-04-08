Kaza değil cinayet: Üsküdar’da moto kuryeye çarparak ölümüne neden olan sürücü tekrar gözaltında İstanbul Üsküdar’da geçtiğimiz pazar günü motosikletine binmek üzere olan moto kuryeye bir araç çarpmış ve moto kurye hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak araçta bulunan kişiler yakalanırken şahıslardan birisi sahilde alkol aldıklarını belirtti. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücü ise tekrar gözaltına alındı. Şahsın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Haber Merkezi 08 Nisan 2021, 13:51 Son Güncelleme: 08 Nisan 2021, 14:01 İHA