Gündem Kaza süsü vererek 350 bin lira gasp ettiler
İSTANBUL

Kaza süsü vererek 350 bin lira gasp ettiler

Kaza süsü vererek 350 bin lira gasp ettiler

Pendik’te banka şubesinden çıkan bir kişiyi takip eden hırsızlar önce aracına çarparak kaza yaptı. Kaza nedeniyle kavga çıkaran hırsızlar adamı darp ederek araçta bulunan 350 bin TL’yi alıp kayıplara karıştı.

Haber Merkezi İHA
Olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.
Olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay Pendik Altan Sokak üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre çalıştığı iş yerinin işlemleri için bankadan 350 bin TL çeken Ümit Angil hırsızların hedefi oldu. Bankadan parayı çektikten sonra yola çıkan Ümit Angil’in arabasına hırsızlar arkadan çarptı.

Plakasında 'maşallah' yazan araçla 350 bin liralık gasp yaptılar
GÜNDEM
Plakasında 'maşallah' yazan araçla 350 bin liralık gasp yaptılar

350 bin TL’yi aldılar

Kaza nedeniyle arabasından inen Ümit Angil ile tartışma çıkaran hırsızlar talihsiz adamı darp ederek araçta bulunan 350 bin TL’yi alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Neye uğradığını şaşıran adam polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

Otostop yapıp istediği yere kadar götürdükleri aracı gasp ettiler
GÜNDEM
Otostop yapıp istediği yere kadar götürdükleri aracı gasp ettiler

Hem parası çalındı hem de gasp edildi

Aracından 350 bin TL’si çalınan kişinin annesi Nurten Angil, "Oğlum bankadan şirketin parasını çekmiş, şirkete giderken arkasından başka bir araba çarpmış. Çocuk ne oldu diye bakarken, ’bir şey yok siz vurdunuz’ diyerek, çocuğu darp ediyorlar. Takip etmesin diye aracın lastiğini kesmişler. Arabadaki parayı almışlar arabanın plakasını da kapatmışlar Araçta 350 TL lira vardı” diye konuştu.

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