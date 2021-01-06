Kaza süsü vererek 350 bin lira gasp ettiler

Edinilen bilgiye göre olay Pendik Altan Sokak üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre çalıştığı iş yerinin işlemleri için bankadan 350 bin TL çeken Ümit Angil hırsızların hedefi oldu. Bankadan parayı çektikten sonra yola çıkan Ümit Angil’in arabasına hırsızlar arkadan çarptı.

GÜNDEM Plakasında 'maşallah' yazan araçla 350 bin liralık gasp yaptılar

350 bin TL’yi aldılar

Kaza nedeniyle arabasından inen Ümit Angil ile tartışma çıkaran hırsızlar talihsiz adamı darp ederek araçta bulunan 350 bin TL’yi alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Neye uğradığını şaşıran adam polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

GÜNDEM Otostop yapıp istediği yere kadar götürdükleri aracı gasp ettiler

Hem parası çalındı hem de gasp edildi

Aracından 350 bin TL’si çalınan kişinin annesi Nurten Angil, "Oğlum bankadan şirketin parasını çekmiş, şirkete giderken arkasından başka bir araba çarpmış. Çocuk ne oldu diye bakarken, ’bir şey yok siz vurdunuz’ diyerek, çocuğu darp ediyorlar. Takip etmesin diye aracın lastiğini kesmişler. Arabadaki parayı almışlar arabanın plakasını da kapatmışlar Araçta 350 TL lira vardı” diye konuştu.

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