Gündem Kaza yaptı rektörün şoförüyüm diyerek kurtulmaya çalıştı
AFYONKARAHİSAR

Kaza yaptı 'rektörün şoförüyüm' diyerek kurtulmaya çalıştı

Kaza yaptı 'rektörün şoförüyüm' diyerek kurtulmaya çalıştı

Afyonkarahisar’da minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası kaçan minibüs şoförünün olay yerine gelen yakınlarından birisi ise firari sürücünün yerine şoför diye gösterilen kişinin beyanı kabul edilmeyince polisi ‘ben rektörün şoförüyüm’ diyerek baskı altına almaya çalıştı.

Haber Merkezi İHA
Kaza yaptı rektörün şoförüyüm diyerek kurtulmaya çalıştı
Kaza yapan araçlar çekici ile götürüldü

Afyonkarahisar'da sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen minibüs ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araçta bulunan Uğurcan Ö. ve Mevlüt Y. sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine AFAD, itfaiye, 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen kurtarma ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkarak ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi sonrası hafif ticari aracı kimin kullandığı netlik kazanacak.

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‘Rektörün şoförüyüm’ dedi polisin yanıtı bakın ne oldu?

Kazada minibüsün şoförünün olay yerinden firar ettiği iddia edilirken, aracın şoförü olduğunu öne sürerek olay yerine gelen bir şahsın beyanını polis kabul etmedi. Bunun üzerine polis ile kazaya karışan ve olay yerinden kaçan sürücünün yakınları arasında tartışma yaşandı. Sürücünün yakınlarından birisi trafik polislerini ‘ben Rektörün şoförüyüm’ diyerek baskı altına almaya çalıştı. Görevli polisler ise şahsın bu baskı girişimine karşı ‘olabilir ben işimiz yapıyorum’ yanıtını vererek şahısla tartışmayı sonlandırdı. Polis kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın ardından polis tarafından başlatılan inceleme sürüyor.

Katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu
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Edinilen bilgilere göre kaza Karakurt-Horasan arasında meydana geldi. Sarıkamış istikametine giden 06 BDH 909 plakalı otomobilin sürücüsü Asil Koca, yoldaki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 TR 7316 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.
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Kazada Asil Koca ağır yaralanırken anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki oğlu Toprak Ege Koca olay yerinde hayatını kaybetti.
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Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Kazada hayatını kaybeden Asil Koca’nın Çorumlu olduğu ve Sarıkamış Jandarma Komando Taburunda Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.
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Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.
Katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt-Horasan yolunda otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, baba Asil Koca, anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki Toprak Ege Koca hayatını kaybetti.


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