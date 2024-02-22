|
Gündem

Kazadan kaçan İEET otobüsü ters yöne girdi: Hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir otomobil, yolun karşısına geçmekte olan yayaya çarptı. İlk kaza sonucu meydana gelen olaya tanık olan İETT otobüsü, ters istikamete girmesiyle birlikte hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

15:34 - 22/02/2024 Perşembe
IHA
İstanbul/Sarıyer
İstanbul/Sarıyer

Sarıyer'de seyir halindeki otomobil yolun karşısına geçen yayaya çarptı. 2 kişinin yaralandığı kazayı gören ters istikamete giren İETT otobüsü ise hafif ticari araçla kafa kafa çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.


İETT otobüsü ilerlemek için ters yöne girdi

Kaza saat 11.45 sıralarında Sarıyer İstinye Bayırı'nda meydana geldi. İddialara göre, sahil istikametinde giden otomobil, yolun karşısına geçen şahsa çarptı. Hızını alamayan araç daha sonra yol kenarındaki ağaçlara vurarak durabildi. Bu sırada kazayı gören 34 HO 2542 plakalı 29S hatlı İETT otobüsü ilerlemek için ters yöne girince kaza da kaçınılmaz oldu. İETT otobüsü Maslak yönüne seyreden Veysel Çınar yönetimindeki 34 AAC 512 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşarken sürücü Veysel Çınar ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İlk kazada otomobil sürücü ve yayanın yaralandıkları ve ambulansla hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.

Trafik sigortası olmadığı için aracı bağlanan sürücü Veysel Çınar, “Ben İstinye Bayırı'ndan Maslak'a doğru giderken sol tarafta kaza vardı. Sol taraftan gelen otobüs hızlı bir şekilde benim şeridime girdi ve bana vurdu” dedi. Kazaya karışan araçlar bir süre sonra olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.



#İstanbul
#Sarıyer
#İETT
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Üniversite sınavına girecek adaylar dikkat! Süresin bitmesine az kaldı: YKS başvuru ne zaman son?