Gündem Kazadan sağ kurtuldu anahtarın peşine düştü
SİVAS

Kazadan sağ kurtuldu anahtarın peşine düştü

Sivas’ta traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Sürücü yaralı olarak atlattığı kazanın ardından ise kaybolan traktörün anahtarının derdine düştü.

Haber Merkezi IHA
Sürücü A.G. sağlıkçıların tedavisini kabul etmeyerek traktörün anahtarını aramak istedi.
Sürücü A.G. sağlıkçıların tedavisini kabul etmeyerek traktörün anahtarını aramak istedi.

Akşam saatlerinde Sivas merkeze bağlı Porsuk köyünde meydana geldi. A.G. idaresindeki 58 HD 902 plakalı traktör arazide ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Devrilen traktörde bulunan sürücü A.G. ve eşi K.G. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı K.G.’yi çalışmalar sonrası sıkıştığı yerden çıkardı.

Olay yerine giden sağlık ekipleri arazide kaza yerine ulaşmakta güçlük çekti.

Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Olay yerindeki yapılan ilk müdahale esnasında sürücü A.G.’nin tedaviyi kabul etmeyerek devrilen traktörün çevresinde kontak anahtarını aramak istemesi dikkat çekti.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili incele başlattı.

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