'Kazandık kazandırdık' reklamlarına dev bütçe ayıran İBB’nin 'yeniledik' dediği otogarın görüntüsü dehşete düşürdü

Her gün yüzlerce kişinin uğradığı otogarda vatandaşlar ve otobüs şoförleri gördükleri karşısında isyan etti. Deprem riskine rağmen otogarın bu halde olması vatandaşları ve otogar esnafını endişelendiriyor.

“Hafif bir sallantı olsa hepsi gider”