'Kazandık kazandırdık' reklamlarına dev bütçe ayıran İBB’nin 'yeniledik' dediği otogarın görüntüsü dehşete düşürdü

İBB İstanbulluyu isyan ettirdi
Yılda milyonlarca kişiyi ağırlayan Büyük İstanbul Otogarı’nın son hali paniğe neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin "yeniledik" dediği otogarda çürüyen kolonlar, dökülen sıvalar ve çevredeki çöpler kameralara yansıdı.
Büyük İstanbul Otogarının işletme hakkı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile UATOD arasında yapılan sözleşmenin 05.05.2019 tarihinde sona ermesiyle birlikte 09.09.2021 tarihi itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne geçmişti. İBB yenileme çalışmalarını tamamladığını söyleyerek bir duyuru yayımlamıştı.