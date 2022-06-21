Keçiören'de ÇEM Yaz Okulu yoğun ilgi görüyor

Keçiören Belediyesi bünyesinde ücretsiz hizmet veren Çocuk Eğitim Merkezi’nin (ÇEM) yaz okulu kayıtları başladı. 20-24 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak kayıtların ardından eğitimlere ise 27 Haziran’da başlanacak. Çocuklara yönelik hem eğitim hem de gezi faaliyeti yürütüleceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bu yaz çocuklarımız için robotik kodlama, akıl oyunları, hafıza teknikleri, tasarım, mutfak, jimnastik atölyeleri kuruyoruz. Aynı zamanda Keçiören’imizin güzelliklerini tanıyacakları Doğal Yaşam Parkı gezisi, müze gezileri düzenleyeceğiz” dedi.

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