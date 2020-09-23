Keçiören'deki sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin 2 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşen sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin başlattığı soruşturmada, gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si tutuklandı
Zanlılar, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Lütfü Karakuş'a ifade verdi. Savcı Karakuş, şüphelilerden M.D.Ö ile S.K'nın tutuklanması, Y.Ö, M.S.Ö ve B.O'nu ise adli kontrol şartıyla salıverilmesi talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.
İki ayrı suç
- Hakimlik, şüphelilerden M.D.Ö ile S.K'yi, "kamu malına zarar verme" ve "görevi
ni yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklarken, Y.Ö, M.S.Ö ve B.O'yu da adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.