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Gündem Keçiörendeki sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin 2 kişi tutuklandı
ANKARA

Keçiören'de sağlık çalışanlarına şiddet: İki kişi tutuklandı

Keçiören'deki sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin 2 kişi tutuklandı

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Hakimlik 2 şüpheli hakkındaki tutuklama kararını, "kamu malına zarar verme" ve "görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından aldı. Öte yandan diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşen sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin başlattığı soruşturmada, gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

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Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 2'sine tutuklama talebi

Şüphelilerden 2'si tutuklandı

Zanlılar, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Lütfü Karakuş'a ifade verdi. Savcı Karakuş, şüphelilerden M.D.Ö ile S.K'nın tutuklanması, Y.Ö, M.S.Ö ve B.O'nu ise adli kontrol şartıyla salıverilmesi talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 2'sine tutuklama talebi
GÜNDEM
Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 2'sine tutuklama talebi

İki ayrı suç

  • Hakimlik, şüphelilerden M.D.Ö ile S.K'yi, "kamu malına zarar verme" ve "görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklarken, Y.Ö, M.S.Ö ve B.O'yu da adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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