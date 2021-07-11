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POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı olmamalı

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kaçamak açıklamalar yapan, geçtiğimiz günlerde "İşte Cumhurbaşkanımız" diye seslenen partiliye "Hele bir dur bakalım" karşılığını veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de "Cumhurbaşkanı, bir partinin genel başkanı olmamalı" çıkışında bulunarak adaylığı konusunda bir kez daha net bir yanıt vermedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı olmamalı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Edirne’de Muhtarlar Buluşması’ndan konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığına değinip yine kaçamak bir açıklamada bulundu.

Adaylığına kapıyı kapattı mı?

Son zamanlarda Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin anketlerin ortada gezdiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Ali mi olsun, Veli mi olsun, anketler geziyor. Cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı olmamalı" dedi.

Kurmayından en net açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Çankaya parti binasının açılışında net ifadelerle “Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun sevgi ve saygılarını iletiyorum” demişti.

Kurmayından en net açıklama: Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu
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Kurmayından en net açıklama: Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu

"Hele bir dur bakalım"

Kılıçdaroğlu, Mersin’de kendisine “İşte Cumhurbaşkanımız” diye seslenen partiliye “Hele bir dur bakalım” karşılığını vermişti.

"Kaçmak doğru değil"

Kılıçdaroğlu bir başka açıklamasında ise "Millet İttifakı olarak istişare yapar kararımızı veririz. Cumhurbaşkanlığı onore bir makamdır. Ben olmayacağım diye kaçmak doğru değildir" ifadesini kullanmıştı.

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