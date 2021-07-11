Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı olmamalı

Bakan Kurum: 2023 yılında inşallah o özlediğimiz Ayder’imize kavuşacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder Yaylası'nda yürütülen çevre ve doğa koruma projesini yerinde inceledi.



Bakan Kurum, Ayder'i eski görünümüne kavuşturmak için başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı.



Bakan Kurum, 'Ayder Yaylamızda gerek kaplıca turizmini geliştirmek, gerek buradaki doğal alanların korunmasını sağlamak amacıyla bir çevre ve doğa koruma projesi yürütüyoruz. Buradaki doğal güzellikleri koruyarak yaylamızı dünya markası haline getirecek adımları atmaya gayret gösteriyoruz. Geçen yıl Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı Ayder Yaylası yenileme projesini etaplar halinde yürütüyoruz' dedi.



Bakan Kurum, 'Genel itibarıyla alt yapı işimizi tamamladık, şimdi üst yapıda çalışmalarımız yürütülüyor. Üst yapıya ilişkin de rezerv apartlarımızı ve termal otelimizi, tesisimizi önümüzdeki yıl itibarıyla otoparkla birlikte tamamlayacağız. Yani 2022 yılı sonunda burada üst yapıya ilişkin faaliyetlerin tamamının biteceğini ifade edebilirim. Bitmesine müteakipte burada taşınması gereken süreci, ki onu da başlattık, vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Vatandaşlarımızı yeni binalar bitmeden eski binalara ilişkin bir yıkım süreci yürütmek istemiyoruz. Açıkçası onların da mağdur olmasını istemiyoruz. Bu süreçte onlara taşınma yardımı, kira yardımı veriyoruz. 2022 yılı itibarıyla binalarımızın bitmesine müteakip yine taşınacak vatandaşlarımızı bu alanlara taşıyacağız. Orada imar planına uygun olmayan binaları da kaldırma sürecini hep birlikte yürütüyor olacağız. 2023 yılında inşallah o özlediğimiz, beklediğimiz Ayder'imize kavuşacağız diyebiliriz' ifadelerini kullandı.

