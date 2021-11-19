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POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu: Demirtaş erdemli bir kişi helalleşebiliriz

Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, "Çabası çok kıymetli" diyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na helalleşme desteği vermişti. Kılıçdaroğlu, buna karşılık Demirtaş'ın 'erdemli bir kişi' olduğunu belirterek "Aynı hataları tekrar etmezsek helalleşebiliriz" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Kemal Kılıçdaroğlu: Demirtaş erdemli bir kişi helalleşebiliriz
Selahattin Demirtaş ve Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme yolculuğuna çıkacağını açıklamasına, terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, destek verdi.

"ÇABALARI ÇOK KIYMETLİ"

"Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasını çok önemsiyor ve yürekten destekliyorum. Çabası çok kıymetli. Mutlaka sahiplenilmesi, desteklenmesi ve güç verilmesi gereken ciddi bir adımdır" diyen Demirtaş'a, CHP lideri, dün akşam katıldığı bir televizyon programında yanıt verdi.

"DEMİRTAŞ'LA HELALLEŞEBİLİRİZ"

Kılıçdaroğlu, Demirtaş'la da helalleşebileceğini söyleyerek, "Bir insanın kendi hatalarını görmesi, onun erdemli bir kişi olduğunu gösterir aslında. Sayın Demirtaş da diyor; hatalarımızı görüp, aynı hataları tekrar etmezsek helalleşebiliriz" dedi.

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