Kemal Kılıçdaroğlu eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'u danışman olarak atadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında kendisine yönelik 'istifa' çağrılarına yanıt verdi. Değişim isteklerini bir kez daha görmezden gelen Kılıçdaroğlu, CHP'nin tek adam partisi olmadığını öne sürerek "Biz toplum olarak neyin değiştiğine değil neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz." ifadelerini kullandı.