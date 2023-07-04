|
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'u danışman olarak atadı

Zafer Partisi'nin gençlik yapılanması Ayyıldız Hareketi'nin eski kurucu Genel Başkanı Gökşen Anıl Ulukuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı oldu.

15:08 . 4/07/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı, Zafer Partisi’nin gençlik yapılanmasının eski başkanıydı.

Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı, Zafer Partisi’nin gençlik yapılanmasının eski başkanıydı.

CHP’de seçim sonrası başlayan değişim tartışmaları sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni atama geldi.

Zafer Partisi’nin gençlik hareketi olarak bilinen Ayyıldız Hareketi’nin kurucusu eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun danışmanı oldu.



Gökşen Anıl Ulukuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,
"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun takdir ve tensipleriyle, CHP Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunuyorum"
ifadelerini kullandı.

Ulukuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile çalışmış bir isim. Zafer Partisi’nin kurulmadan önce kullandığı Ayyıldız Hareketi ismi, parti kurulduktan gençlik yapılanmasının ismi olmuştu. Ulukuş, 5 Ekim 2021’e kadar hareketin başkanlığını yürüttü.

Daha sonra görevinden istifa eden Ulukuş, Kılıçdaroğlu’yla çalışmaya başladı.

Ulukuş, Kılıçdaroğlu’nun ülkücülerle bir araya geldiği etkinliklerde konuşmalar yapmıştı.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#Gökşen Anıl Ulukuş
#CHP
#Zafer Partisi
42 minutes ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Trabzonspor transferleri ardı ardına duyurdu