Kemal Kılıçdaroğlu eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'u danışman olarak atadı

Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı, Zafer Partisi’nin gençlik yapılanmasının eski başkanıydı.
CHP’de seçim sonrası başlayan değişim tartışmaları sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni atama geldi.
Zafer Partisi’nin gençlik hareketi olarak bilinen Ayyıldız Hareketi’nin kurucusu eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun danışmanı oldu.
Ulukuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile çalışmış bir isim. Zafer Partisi’nin kurulmadan önce kullandığı Ayyıldız Hareketi ismi, parti kurulduktan gençlik yapılanmasının ismi olmuştu. Ulukuş, 5 Ekim 2021’e kadar hareketin başkanlığını yürüttü.
Daha sonra görevinden istifa eden Ulukuş, Kılıçdaroğlu’yla çalışmaya başladı.
Ulukuş, Kılıçdaroğlu’nun ülkücülerle bir araya geldiği etkinliklerde konuşmalar yapmıştı.