Kılıçdaroğlu HDP'li Demirtaş'ın babasıyla görüştü

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düzenlenen bir etkinlikte ittifak ortakları HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş ile görüştü.
Demirtaş ile selamlaşanlar arasında, CHP Genel Başkan yardımcıları Tuncay Özkan ve Veli Ağbaba da yer aldı.
CHP kaynakları, Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'ın annesiyle de görüşeceğini aktardı.
BAHÇELİ'DEN GÖRÜŞMEYE TEPKİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, söz konusu görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.
Bahçeli, paylaşımında, "Terörist Demirtaş’ın annesini ziyaret etmeyi düşünüyorsan, hemen arkasından Şanlıurfa’ya geçip İmralı canisi Abdullah Öcalan’ın ailesini de ziyaret edip onlarla hasret gidermeyi planlıyor musun? Cevabı uzun uzun vermene gerek yok. Evet/hayır demeni yeterli kabul edeceğim." ifadelerini kullandı.
Terörist Demirtaş’ın annesini ziyaret etmeyi düşünüyorsan, hemen arkasından Şanlıurfa’ya geçip İmralı canisi Abdullah Öcalan’ın ailesini de ziyaret edip onlarla hasret gidermeyi planlıyor musun? Cevabı uzun uzun vermene gerek yok. Evet/hayır demeni yeterli kabul edeceğim.
Terörist Demirtaş’ın annesini ziyaret etmeyi düşünüyorsan, hemen arkasından Şanlıurfa’ya geçip İmralı canisi Abdullah Öcalan’ın ailesini de ziyaret edip onlarla hasret gidermeyi planlıyor musun? Cevabı uzun uzun vermene gerek yok. Evet/hayır demeni yeterli kabul edeceğim.— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) March 10, 2022