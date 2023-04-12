Kemal Kılıçdaroğlu iki isme bakanlık vadetti: Terör örgütünü öven skandal sözleri ortaya çıktı

CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na sunduğu milletvekili aday listeleri partiyi karıştırdı. CHP yandaşı İsmail Saymaz, listelerden rahatsız olan seçmenlerin CHP yerine diğer partilere oy vermeyi düşündüğünü dile getirdi. Bu açıklama sonrası panik yapan bir başka CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, yayınladığı videoda Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri için adeta yalvardı. "Pire için yorgan yakmayın" diyen Ataklı, "Cumhurbaşkanlığından oyunuzu esirgemeyin gerisini istediğini gibi kullanın kardeşim." dedi. Ataklı, Kılıçdaroğlu'nun 'tek adam olacağını' vurgulayarak, "Hiç parlamentoyu takmadan tamamen Çankaya'dan yönetilecek bir ülke haline geleceğiz yine." ifadelerini de kullandı.