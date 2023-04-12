|
Reklam
Reklam
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu iki isme bakanlık vadetti: Terör örgütünü öven skandal sözleri ortaya çıktı

Türkiye, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklanmış durumda. Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'nin de desteğini alan Kılıçdaroğlu'nun bakanlık vadettiği iki isim ise tepki topladı. Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Akın ve Muharrem Erkek'i yanına alarak verdiği mesajda "Çanakkale ve Balıkesir'in birer bakanı olacak" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklaması ise Muharrem Erkek'in terör örgütünü öven sözlerini akıllara getirdi.

01:50 . 12/04/2023 الأربعاء
Diğer
Bakanlık vadedilenlerden Muharrem Erkek daha önce terör örgütünü öven ifadelerde bulunmuştu.

Bakanlık vadedilenlerden Muharrem Erkek daha önce terör örgütünü öven ifadelerde bulunmuştu.

Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim programı kapsamında yapmış olduğu bir konuşmada bakanlık vadettiği 2 ismi açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Akın ve Muharrem Erkek'i yanına alarak ''Çanakkale ve Balıkesir'in birer bakanı olacak" dedi.


Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından ise akıllara CHP'li Muharrem Erkek'in terörü öven sözleri ve mahkeme basma skandalı geldi.


'Sınırımızda PYD olsun'


Muharrem Erkek terör örgütünü öven ifadeler içeren konuşmasında, "Suriye ve Irak'tan bahsedildi. Biz kardeşsek, sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizce hiçbir sakıncası yok. Biz yalnızca bölgemizde değil, Ortadoğu da barışı tesis etmek zorundayız." ifadelerini kullanmıştı.


Mahkeme heyetine sesini yükseltmişti


Görevinden uzaklaştırılan CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yargılandığı 'usulsüzlük' davasında da mahkemenin verdiği karara itirazda bulunan Muharrem Erkek beraberindeki Seyit Torun, Gamze Akkuş İlgezdi, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile mahkeme heyetine bağırarak itiraz etmişti.



CHP yandaşı Can Ataklı panikledi: 'Pire için yorgan yakmayın' diyerek Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceklere yalvardı
CHP yandaşı Can Ataklı panikledi: 'Pire için yorgan yakmayın' diyerek Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceklere yalvardı

CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na sunduğu milletvekili aday listeleri partiyi karıştırdı. CHP yandaşı İsmail Saymaz, listelerden rahatsız olan seçmenlerin CHP yerine diğer partilere oy vermeyi düşündüğünü dile getirdi. Bu açıklama sonrası panik yapan bir başka CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, yayınladığı videoda Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri için adeta yalvardı. "Pire için yorgan yakmayın" diyen Ataklı, "Cumhurbaşkanlığından oyunuzu esirgemeyin gerisini istediğini gibi kullanın kardeşim." dedi. Ataklı, Kılıçdaroğlu'nun 'tek adam olacağını' vurgulayarak, "Hiç parlamentoyu takmadan tamamen Çankaya'dan yönetilecek bir ülke haline geleceğiz yine." ifadelerini de kullandı.

#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#HDP
#PKK
#bakanlık
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.