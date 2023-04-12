Kemal Kılıçdaroğlu iki isme bakanlık vadetti: Terör örgütünü öven skandal sözleri ortaya çıktı

Bakanlık vadedilenlerden Muharrem Erkek daha önce terör örgütünü öven ifadelerde bulunmuştu.
Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim programı kapsamında yapmış olduğu bir konuşmada bakanlık vadettiği 2 ismi açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Akın ve Muharrem Erkek'i yanına alarak ''Çanakkale ve Balıkesir'in birer bakanı olacak" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından ise akıllara CHP'li Muharrem Erkek'in terörü öven sözleri ve mahkeme basma skandalı geldi.
'Sınırımızda PYD olsun'
Muharrem Erkek terör örgütünü öven ifadeler içeren konuşmasında, "Suriye ve Irak'tan bahsedildi. Biz kardeşsek, sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizce hiçbir sakıncası yok. Biz yalnızca bölgemizde değil, Ortadoğu da barışı tesis etmek zorundayız." ifadelerini kullanmıştı.
Mahkeme heyetine sesini yükseltmişti
Görevinden uzaklaştırılan CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yargılandığı 'usulsüzlük' davasında da mahkemenin verdiği karara itirazda bulunan Muharrem Erkek beraberindeki Seyit Torun, Gamze Akkuş İlgezdi, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile mahkeme heyetine bağırarak itiraz etmişti.