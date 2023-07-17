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Kılıçdaroğlu ile gizli mutabakatını açık eden Özdağ: Üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı bize verecekti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazansaydı kendilerine üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı vereceğini söyledi. Özdağ, bu üç bakanlıktan birinin İçişleri Bakanlığı olduğunu ve bakanın da kendisi olacağını ifade etti.

09:39 . 17/07/2023 Pazartesi
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Kılıçdaroğlu'ndan Özdağ'a üç bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü.

Kılıçdaroğlu'ndan Özdağ'a üç bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yaşanan pazarlığı anlattı.


Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı Zafer Partisi'ne vereceğini belirten Özdağ, kendisinin de İçişleri Bakanı olacağını söyledi.

Gizli mutabakat yapmışlar

T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Özdağ,
“Söz vermek değil, yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey’le mutabık kaldık”
dedi.

Kamuoyuna açıklananın aksine gizli bir mutabakat olduğunu itiraf eden Özdağ,
"O açıklanmadı. Ben de şimdiye kadar hiç açıklamadım. MİT Başkanlığı sözlü anlaşmaydı. Bakanlıklar yazılı mutabakata vardı."
ifadelerini kullandı.

'İçişleri Bakanı olacaktım'

Özdağ, “Peki siz hangi görevde olacaktınız?” sorusuna “Ben İçişleri Bakanı olacaktım”; diğer iki bakanlığın hangileri olduğunu ise “Şu anda artık önemli değil” yanıtını verdi.




#Ümit Özdağ
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Zafer Partisi
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