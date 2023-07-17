Kılıçdaroğlu'ndan Özdağ'a üç bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yaşanan pazarlığı anlattı.
Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı Zafer Partisi'ne vereceğini belirten Özdağ, kendisinin de İçişleri Bakanı olacağını söyledi.
Gizli mutabakat yapmışlar
'İçişleri Bakanı olacaktım'
Özdağ, “Peki siz hangi görevde olacaktınız?” sorusuna “Ben İçişleri Bakanı olacaktım”; diğer iki bakanlığın hangileri olduğunu ise “Şu anda artık önemli değil” yanıtını verdi.