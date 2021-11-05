Kemal Kılıçdaroğlu: ‘Kanal İstanbul’ ihalesine giren ağır bedel öder

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul tehditlerini sürdürüyor. İstanbul'da İBB İklim Eylem Planı Lansmanı'nda konuşan CHP lideri, 'Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak. Alan olursa çok ağır bedeller ödeyecektir. İster içeriden ister dışarıdan bu coğrafyaya ihanet etmek üzere açılan bir ihaleyi birisi alıyorsa, o ihaleye giren ağır bedeller ödeyecektir. Bu ihaleye kimse girmeyecektir. Gönlünüz rahat olsun' dedi.