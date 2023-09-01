Genel başkanlığı bırakmayan Kılıçdaroğlu, MYK’nın ardından 4 Haziran öncesi atanan tüm danışman ve başdanışmanlarını görevden aldı. CHP’li kaynakların sayısını 80 olarak verdiği bu danışmanların kim olduğu, ne kadar maaş aldıkları ve Kılıçdaroğlu’nun onlara ne danıştığını ise kimse bilmiyor.