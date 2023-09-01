Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinin iki turunda da sandıktan yenilgiyle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı. Partisinin yönetimini kişisel tercihleri doğrultusunda yeniden şekillendiren CHP lideri, 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi.
Kılıçdaroğlu kendisine yeni danışman atadı
Kılıçdaroğlu, atamalarına ise yenilerini ekledi. Veryansın TV'den Erdem Atay'ın haberine göre; CHP liderinin ıslak imzası ile 'Kadın ve Aile Politikaları' konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı' olarak Perinaz Mahpeyker Yaman atandı.
Kılıçdaroğlu kendisini 'hain ve kanı bozuk' ilan eden kişiyi danışman yaptı
Yaman'ın geçtiğimiz yıllarda Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir paylaşımında, 'zavallı, hain ve kanı bozuk' ifadelerini kullandığı görüldü.