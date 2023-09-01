|
Gündem

Kılıçdaroğlu kendisini 'hain ve kanı bozuk' ilan eden kişiyi danışman yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadın ve aile politikaları konusunda çalışma yapmak üzere Perinaz Mahpeyker Yaman'ı 'genel başkan danışmanı' olarak atadı. Yaman'ın sosyal medya paylaşımlarında Kılıçdaroğlu'nu, 'zavallı, hain ve kanı bozuk' olarak hedef aldığı ortaya çıktı.

19:28 . 1/09/2023 الجمعة
Diğer
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin iki turunda da sandıktan yenilgiyle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı. Partisinin yönetimini kişisel tercihleri doğrultusunda yeniden şekillendiren CHP lideri, 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu kendisine yeni danışman atadı

Kılıçdaroğlu, atamalarına ise yenilerini ekledi. Veryansın TV'den Erdem Atay'ın haberine göre; CHP liderinin ıslak imzası ile 'Kadın ve Aile Politikaları' konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı' olarak Perinaz Mahpeyker Yaman atandı.

Kılıçdaroğlu kendisini 'hain ve kanı bozuk' ilan eden kişiyi danışman yaptı

Yaman'ın geçtiğimiz yıllarda Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir paylaşımında, 'zavallı, hain ve kanı bozuk' ifadelerini kullandığı görüldü.






#Kemal Kılıçdaroğlu
#Perinaz Mahpeyker Yaman
#CHP
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS ek tercih (2. yerleştirme) kılavuzu yayınlandı mı?