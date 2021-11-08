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POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu 'Lütfü Türkkan' suskunluğunu bozdu: Bu bir provokasyon

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan ile ilgili suskunluğunu dört gün sonra bozdu. Partisinin MYK toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, olayı 'provokasyon' olarak nitelendirerek "Bu tür provokasyonlar artabilir. Bundan sonra çok daha dikkatli olmalıyız" dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu Lütfü Türkkan suskunluğunu bozdu: Bu bir provokasyon
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantıda Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan konusu da gündeme geldi. Günlerdir konuyla ilgili açıklamada bulunmayan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada Türkkan'a arka çıktı.

Kılıçdaroğlu, Türkkan’a tepki gösteren vatandaşın İzmir’de yaşadığının tespit edildiğini ve Meral Akşener’e tepki göstermek için özel olarak Bingöl’e geldiğini öne sürdü.

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T24'te yer alan habere göre, yaşananların provokasyon olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, "Bu tür provokasyonlar artabilir. Bundan sonra çok daha dikkatli olmalıyız" dedi.

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