Özer'le görüştün mü?

Merkez Bankası’nın kripto varlıklarla ödemeyi yasaklayan kararını topladığı paydaşlara “Türkiye’nin finansal teknoloji girişimlerine darbe vurdular” diye eleştiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu tepkisini dile getirdiği toplantıda Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in de olup olmadığı konuşuluyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Merkez Bankası’nın kripto para kararından sonra görüştüğü paydaşlar merak ediliyor. Merkez Bankası geçtiğimiz hafta aldığı kararla kripto varlıkların alışverişlerde kullanılmasını yasakladı. Ödeme aracı olarak kullanımına izin verilmemesiyle kripto varlıklar, iç piyasada para olma niteliğini de yitirdi.

ZORBALIK OLARAK NİTELEMİŞTİ

Merkez’in kararından sonra Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden “Yine bir gece yarısı zorbalığı, kurtulamadılar bu zihniyetten. İlla geceyarıları bir akılsızlık yapacaklar. Böyle kararlar verilmeden önce tüm paydaşlarla konuşulur. Kripto kararını kime danıştın ey iktidar? Bu konunun tüm paydaşları ile oturup, istişarelerde bulunacağım” mesajını paylaştı.

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PAYDAŞLARLA GÖRÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu yine aynı gün bir tweet paylaşarak konunun paydaşlarıyla görüştüğünü açıkladı. Kılıçdaroğlu, “Tüm gün farklı paydaşlarla görüştüm. Blockchain ve kripto 1 milyar dolarlık (Unicorn) teşebbüslerimizin çıkacağı yegane alandır. Türkiye’nin finansal teknoloji girişimlerine darbe vurdular. Gençlere tahammülleri yok bunların. Yok yok yok!” ifadelerini kullandı.

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