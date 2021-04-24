Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Özerle görüştün mü?
ANKARA

Kemal Kılıçdaroğlu Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'le görüştü mü?

Özer'le görüştün mü?

Kripto varlıklarla ödemeyi yasaklayan Merkez Bankasının kararının ardından tüm paydaşlarla görüştüğünü söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kimlerle bir araya geldiği merak ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun görüştükleri arasında Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in olup olmadığı tartışılıyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu Thodexin kurucusu Faruk Fatih Özerle görüştü mü?
Kemal Kılıçdaroğlu

Merkez Bankası’nın kripto varlıklarla ödemeyi yasaklayan kararını topladığı paydaşlara “Türkiye’nin finansal teknoloji girişimlerine darbe vurdular” diye eleştiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu tepkisini dile getirdiği toplantıda Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in de olup olmadığı konuşuluyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Merkez Bankası’nın kripto para kararından sonra görüştüğü paydaşlar merak ediliyor. Merkez Bankası geçtiğimiz hafta aldığı kararla kripto varlıkların alışverişlerde kullanılmasını yasakladı. Ödeme aracı olarak kullanımına izin verilmemesiyle kripto varlıklar, iç piyasada para olma niteliğini de yitirdi.

ZORBALIK OLARAK NİTELEMİŞTİ

Merkez’in kararından sonra Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden “Yine bir gece yarısı zorbalığı, kurtulamadılar bu zihniyetten. İlla geceyarıları bir akılsızlık yapacaklar. Böyle kararlar verilmeden önce tüm paydaşlarla konuşulur. Kripto kararını kime danıştın ey iktidar? Bu konunun tüm paydaşları ile oturup, istişarelerde bulunacağım” mesajını paylaştı.

PAYDAŞLARLA GÖRÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu yine aynı gün bir tweet paylaşarak konunun paydaşlarıyla görüştüğünü açıkladı. Kılıçdaroğlu, “Tüm gün farklı paydaşlarla görüştüm. Blockchain ve kripto 1 milyar dolarlık (Unicorn) teşebbüslerimizin çıkacağı yegane alandır. Türkiye’nin finansal teknoloji girişimlerine darbe vurdular. Gençlere tahammülleri yok bunların. Yok yok yok!” ifadelerini kullandı.

Thodex mağdurları: Daha çok kazanalım derken paralarla kayboldu
GÜNDEM
Thodex mağdurları: Daha çok kazanalım derken paralarla kayboldu

Thodex'teki vurgun sonrası yeni tehlike: Kişisel veriler de yurt dışına aktarılmış olabilir
EKONOMİ
Thodex'teki vurgun sonrası yeni tehlike: Kişisel veriler de yurt dışına aktarılmış olabilir

Abone Ol Google News
Bir kripto para platformu daha kapandı

Bir kripto para platformu
daha kapandı

​Tüm hesaplarına bloke koyuldu.
Bizim çocuklar şimdi Hürkuşla gökyüzünde!

Bizim çocuklar şimdi
Hürkuş'la gökyüzünde!

​TUSAŞ'tan 23 Nisan'a özel video.
Tuzun yukarı çıkacağını gördünüz mü?

Tuzun yukarı çıkacağını gördünüz mü?

Göksu'dan İmamoğlu'nun Kanal İstanbul açıklamalarına cevap.
23 Nisan'da <br>iftar buluşması

23 Nisan'da
iftar buluşması

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları Huber Köşkü'nde ağırladı.
Muhalefetin algısını yıkan soru

Muhalefetin algısını yıkan soru

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Türkiye'nin rezervlerini açıkladı.
NATO Zirvesi'nde <br>ikili görüşme

NATO Zirvesi'nde
ikili görüşme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ile telefonda görüştü.

Koparan yandı

Koparan yandı

Yılın sadece 15 günü açıyor: Cezası 80 bin lira
Vaka sayısında <br>büyük düşüş

Vaka sayısında
büyük düşüş

Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
Üretimi tamamlandı

Üretimi tamamlandı

Milyarlarca dolar para cepte kalacak.
İstanbul'da umut veren gelişme

İstanbul'da umut veren gelişme

​Bakan Koca, sosyal medyadan duyurdu.
DSÖ'de Hindistan endişesi

DSÖ'de Hindistan endişesi

​Günlük vaka sayıları rekor kırdı.
Devletimize güveniyoruz

Devletimize güveniyoruz

​Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, 1915 olayları ile ilgili ABD ve AB'yi eleştirdi.

​Bakan Soylu'dan Thodex vurgunu açıklaması

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.