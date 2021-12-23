Gündem Kemal Kılıçdaroğluna Adanada da çiftçiye bedava elektrik verilecek mi? diye soruldu Kentte arazi yok diyerek sıyrıldı
POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Adana'da da çiftçiye bedava elektrik verilecek mi?' diye soruldu: 'Kentte arazi yok' diyerek sıyrıldı

Şanlıurfalılara "Bize büyükşehir belediyesini verin, elektriği bütün çiftçilere bedavaya vereceğiz." diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da çark etti. Kentteki çiftçilere de bedava elektrik verip vermeyeceği sorulan Kılıçdaroğlu, Adana'da söz konusu büyüklükte taşlık arazi olmadığını söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Kemal Kılıçdaroğluna Adanada da çiftçiye bedava elektrik verilecek mi? diye soruldu: Kentte arazi yok diyerek sıyrıldı
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarda bulunmak üzere Adana'ya gitti. Kılıçdaroğlu burada Adana Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve OSB Başkanları ile görüştü. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, görüşmede gündeme gelen konular hakkında bilgi verdi.

ÇİFTÇİLERE BEDAVA ELEKTRİK SÖZÜ SORULDU

Kılıçdaroğlu'na Şanlıurfa programında, bölgedeki taşlık araziye yapacakları güneş enerjisi sistemiyle çiftçiye bedava elektrik sözü vermesi hatırlatılarak, aynı vaadin Adana için de düşünülüp düşünülmediği soruldu.

Şanlıurfa'ya bedava elektrik sözü veren Kılçdaroğlu'na zor soru: Adanalıya bedava elektrik verecek misiniz?
OYNAT 00:38
Şanlıurfa'ya bedava elektrik sözü veren Kılçdaroğlu'na zor soru: Adanalıya bedava elektrik verecek misiniz?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarda bulunmak üzere Adana'ya gitti. Kılıçdaroğlu burada Adana Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve OSB Başkanları ile görüştü. Görüşme sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'na, Şanlıurfa programında bölgedeki taşlık araziye yapacakları güneş enerjisi sistemiyle çiftçiye bedava elektrik sözü vermesi hatırlatılarak, aynı vaadin Adana için de düşünülüp düşünülmediği soruldu.

Kılıçdaroğlu bu soruya, 'Burada, Adana'da 2 milyon 300 bin dönümlük bir taşlık arazi yok. Öyle bir arazi verilirse burada da veririz.' diyerek cevap verdi.



"ARAZİ VERİLİRSE ADANALI ÇİFTÇİYE DE VERİRİZ"

Kılıçdaroğlu, Adana'da söz konusu büyüklükte taşlık arazi olmadığını ve kendilerine bu arazinin tahsis edilmesi durumunda aynı sözlerin Adana için de geçerli olacağını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Urfa'da, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verdikleri takdirde yani CHP'nin adayı kazandığı takdirde 2 milyon 300 bin dönüm araziye günej enerjisi sistemi yapacağız ve çiftçiye elektriği bedava vereceğiz. Burada, Adana'da 2 milyon 300 bin dönümlük bir taşlık arazi yok. Öyle bir arazi verilirse burda da veririz." dedi.

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