Kemal Kılıçdaroğlu'na ait dokunulmazlık dosyası Meclis'te

CHP'ye seslenen Muharrem İnce: 20 senedir geçemediğiniz yüzde 30'u geçerek onurunuzu kurtardım ne kötülük yaptım size

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Aydın İl Başkanlığını açtı. Açılışı yapan İnce, konuşmasında, iktidar ve muhalefet partisinin liderleri ile Cumhurbaşkanı adayı olacak isimleri Türkiye'nin sorunlarını tartışmak için ekranlara davet ettiğini söyledi.



İnce, 'Bana yaptıklarınızı bir tartışalım. Ne yaptım ben size? Partinin onurunu kurtardım ya. 20 senedir geçemediğiniz yüzde 30'u geçtim başka ne kötülük yaptım ben size. 'Atatürk'ün izinden ayrılmayın' dedim. 'Yolsuzluğa bulaşmayın' dedim. 'Belediyeden para toplayıp televizyon açmayın' dedim.



CHP'deki dostlarıma sesleniyorum. 11 senedir aynı anahtarı aynı deliğe sokup kilidi açmaya çalışıyorsunuz. O anahtar o kilidi açmıyor. Zorlama. Anahtarı değiştir. Gel Memleket Partisine.' dedi.



