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POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu'na ait dokunulmazlık dosyası Meclis'te

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kılıçdaroğlu'nun dosyası dışında 19 ismin dosyası daha Meclis'e ulaştırıldı. Dosyalardan 15'i HDP'li isimlere ait.

Haber Merkezi AA
Kemal Kılıçdaroğluna ait dokunulmazlık dosyası Mecliste
Kemal Kılıçdaroğlu

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Toplam 20 dokunulmazlık dosyası Meclis'te

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da arasında bulunduğu 20 isme ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Hangi isimlerin dokunulmazlık dosyaları var?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyon'a sevk edilen isimler şöyle:

"HDP'li Serpil Kemalbay Pekgözegü, HDP'li Hüseyin Kaçmaz, HDP'li Murat Çepni, HDP'li Habip Eksik, HDP'li Sezai Temelli, HDP'li Hakkı Saruhan Oluç, HDP'li Nusrettin Maçin, HDP'li İman Taşçıer, HDP'li Ayşe Sürücü, HDP'li Dersim Dağ, HDP'li Zeynel Özen, HDP'li Nuran İmir, HDP'li Mensur Işık, HDP'li Ayşe Acar Başaran, HDP'li Şevin Coşkun, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz.

Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu
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