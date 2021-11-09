Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir gaf daha

Kılıçdaroğlu'ndan itiraf gibi gaf!

Zonguldak'ta katıldığı bir toplantıda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da 7 Haziran sonrası CHP iyi bir politika izledi' diyemez, eğer vicdanı varsa" şeklinde dili sürçen Kılıçdaroğlu, "Bir sonraki seçimi hiç düşünmedik. Ülkenin bu kadar problemi varken partilerin birbirleriyle kavga etmesini de istemedik" dedi.