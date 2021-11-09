Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir gaf daha

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı gaflarla gündemden düşmüyor.
Daha önce "Namussuz siyasete evet diyeceksiniz", "Çorum ülkedir", "Mersin Güneydoğu'nun incisidir", "Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın", "Korkma sönmez bu şafaklar yüzen alçak (al sancak)", "Söz verip sözünün arkasında duran bir insan değiliz" gibi skandallara imza atan Kılıçdaroğlu bu gaflarına bir yenisini daha ekledi.
Bugün ki partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Adaletsizliği savunurum" diyerek yeniden gündem oldu.
GÜNDEM
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf: Namussuz siyasete evet diyeceksiniz
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte yaptığı diğer gaflar:
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00:22
Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf!
İstiklal Marşı'nı okumaya çalışırken kelimeleri unutan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir gaf yaptı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da Rumeli ve Balkan Çalıştayı'nda konuştu.
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00:29
Kılıçdaroğlu'ndan itiraf gibi gaf!
Zonguldak'ta katıldığı bir toplantıda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da 7 Haziran sonrası CHP iyi bir politika izledi' diyemez, eğer vicdanı varsa" şeklinde dili sürçen Kılıçdaroğlu, "Bir sonraki seçimi hiç düşünmedik. Ülkenin bu kadar problemi varken partilerin birbirleriyle kavga etmesini de istemedik" dedi.
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00:33
Kılıçdaroğlu yine büyük bir gaf yaptı: Namussuz siyasete evet diyeceksiniz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir'de partililere seslendi. Kılıçdaroğlu konuşmasında yine büyük bir gafa imza atarak 'Kendinize güveneceksiniz, bize güveneceksiniz. Namussuz siyasete evet diyeceksiniz' ifadelerini kullandı.
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01:13
Kılıçdaroğlu'nu rezil eden gaf
15 Temmuz şehitlerinin yakınlarına getirilen askerlik muafiyetine tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, PKK ile mücadelede şehit olan askerlere ayrımcılık yapıldığını iddia etti. Ancak 2009'da yapılan değişiklikle şehit oğlu ve kardeşleri askerlik hizmetinden muaf tutulmuştu. Kılıçdaroğlu'nun şehit aileleri üzerinden yaptığı siyasi istismar tepki topladı.
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01:14
Kılıçdaroğlu'ndan bir gaf daha!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün yeni bir gafa daha imza atarak; “Bu anayasa değişikliği koalisyon sorununu çözmüyor" dedi. Oysa yeni sistemde koalisyon hükümetinin kurulması mümkün değil. Anayasa değişikliğinin en büyük amacı koalisyonların önüne geçmek olduğu halde Kılıçdaroğlu'nun böyle bir açıklamada bulunması vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.
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00:30
Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf: Allah'tan korkmayan biz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tarafsızlık konusunda kimsenin eleştirmeye cesaret edemediğini söyleyen Kılıçdaroğlu: "Buna kim cesaret edecek? Allah'tan korkmayan biz cesaret edeceğiz" diyerek izleyenleri güldürdü.
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00:19
Kemal Kılıçdaorğlu CHP'nin kazandığını sandığı Gölbaşı Belediyesine övgüler yağdırdı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da konuşması sırasında bir gafa imza attı.
Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Ramazan Şimşek'in kazandığı Gölbaşı Belediyesi'nden CHP'li bir belediyeymiş gibi bahsederek övgüler yağdırınca salondakiler neye uğradığını şaşırdı. Kılıçdaroğlu konuşmasında 'Gölbaşı'ndaki belediye başkanımız da olağanüstü şeyler yapıyor, Gölbaşı'nı ayağa kaldırıyor' ifadelerini kullandı.
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00:23
Kılıçdaroğlu'ndan Mersin'de yeni gaf
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'in Mut ilçesinde yaptığı konuşmasında yeni bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında 'Namuslu siyaset' diyecekken dilinin kurbanı oldu. Dili sürçen Kılıçdaroğlu: ''Türkiye'de bir şey eksik. Namussuz siyaset eksik'' dedi.
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00:17
Kılıçdaroğlu, "Göreviniz namussuz siyaset yapanlara sahip çıkmaktır"
CHP grup toplantısında kürsüye gelen Kılıçdaroğlu, emekliye her bayram verilecek 1000 lira ikramiye üzerinden iktidarı eleştirirken, emeklilerden şu sözlerle oy istedi, "Göreviniz namussuz siyaset yapanlara sahip çıkmaktır."
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Kılıçdaroğlu’ndan tarihi bir gaf daha
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdiği o fotoğraf montaj çıktı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir gafa daha imza attı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın Somali ziyareti sırasında bir çocuklara “Ali Baba ve Kırk Haramiler” kitabını hediye ettiğini söyledi. Ama olayın aslı öyle değildi. Zira Erdoğan çocuklara boyama hitabı hediye etmişti.
Kılıçdaroğlu’nun bahsini ettiği durum ise, Erdoğan’ın ziyareti sırasında verdiğin kitabın fotoğrafının montajlanıp sosyal medyaya servis edilmişiydi.
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00:41
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Levent Kırca' gafı
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Halk Tv'de katıldığı yayında yeni bir gafa daha imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu, Levent Kırca yerine 'Levent Kılca' deyince yeni bir gafa daha imza atmış oldu.
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu yine gaf yaptı
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf!