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Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun gizli toplantısına katılan Günaydın'a MYK yasağı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini istifaya davet eden değişim hareketinin içinde bulunan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gizli toplantısına katılan Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'a MYK'ya katılma yasağı getirdi. Parti tüzüğüne aykırı olan bu karara Günaydın'ın uymayacağı ifade edildi.

09:56 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, değişim hareketini destekleyen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın MYK toplantısına katılmasını yasakladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, değişim hareketini destekleyen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın MYK toplantısına katılmasını yasakladı.

Seçim hezimetinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişimini isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP kurmayları ile yaptığı gizli toplantı ana muhalefette bomba etkisi yarattı.

Kılıçdaroğlu bunun 'etik dışı' bir toplantı olduğunu söylese de değişim hareketinde yer alan isimler toplantıların devam edeceğini vurguladı. Partiyi karıştıran toplantıyla ilgili Kılıçdaroğlu'ndan ilk hamle geldi.

Günaydın'a MYK yasağı

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, gizli görüşmede yer alan Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantılarına katılmasının yasaklandığını belirtti.

Kılıçdaroğlu’nun beş gün önce CHP Grup Başkanı Özgür Özel’e Günaydın ile ilgili kararını bildirdiği ve Özel’in de bu gelişmeden Günaydın’ı haberdar ettiği ifade edildi.

İmamoğlu'nun sorusu bardağı taşırdı

Aktarılan bir diğer bilgiye göre ise söz konusu toplantıda İmamoğlu’nun
, “Gökhan Bey, Parti Meclisi galiba sizin tarafta yürüyordu değil mi yanlış mu biliyorum?"
sorusu, Günaydın’ın da bilgilendirme yapması Kılıçdaroğlu’nda bardağı taşıran damla oldu.

Günaydın itiraz edecek

Günaydın’ın ise karara uymayarak MYK toplantısına katılacağı ve buna itiraz edeceği belirtildi.

Öte yandan toplantıya katılan Özel için bu durumun geçerli olmayacağını belirten CHP kaynakları, bunun nedeninin Özel'in toplantıda söz almaması olduğunu söyledi.


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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yaptığı toplantıda sert rüzgarlar esti. Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, bu yenilginin ardından tekrar aday olmayacağını belirterek, "15 yaşındaki kızıma cevap veremiyorum. Bunu siz de düşünmelisiniz. Olmadı, yapamadınız çekilin." dedi. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu da "Değişim kaçınılmaz. Lider de dahil değişim gerekiyor." ifadelerini kullandı. Değişim hareketine öncülük eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise medyaya sızan gizli toplantısına 'Etik değil' diyen Kılıçdaroğlu'na "Etik dışı bulmanızı kabul etmiyorum. Ben bir seçimde daha ikinci parti olmayı içime sindiremem" yanıtını verdi.

#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Gökhan Günaydın
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