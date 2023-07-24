CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, değişim hareketini destekleyen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın MYK toplantısına katılmasını yasakladı.
Seçim hezimetinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişimini isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP kurmayları ile yaptığı gizli toplantı ana muhalefette bomba etkisi yarattı.
Kılıçdaroğlu bunun 'etik dışı' bir toplantı olduğunu söylese de değişim hareketinde yer alan isimler toplantıların devam edeceğini vurguladı. Partiyi karıştıran toplantıyla ilgili Kılıçdaroğlu'ndan ilk hamle geldi.
Günaydın'a MYK yasağı
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, gizli görüşmede yer alan Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantılarına katılmasının yasaklandığını belirtti.
Kılıçdaroğlu’nun beş gün önce CHP Grup Başkanı Özgür Özel’e Günaydın ile ilgili kararını bildirdiği ve Özel’in de bu gelişmeden Günaydın’ı haberdar ettiği ifade edildi.
İmamoğlu'nun sorusu bardağı taşırdı
Günaydın itiraz edecek
Günaydın’ın ise karara uymayarak MYK toplantısına katılacağı ve buna itiraz edeceği belirtildi.
Öte yandan toplantıya katılan Özel için bu durumun geçerli olmayacağını belirten CHP kaynakları, bunun nedeninin Özel'in toplantıda söz almaması olduğunu söyledi.