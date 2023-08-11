Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e bir görev daha: İletişim koordinatörlüğünü de üstlenecek

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi için "Ayın 20'sinden önce partiden atın" talimatını verdiğini açıkladı. İstifa sinyalleri veren Özcan, Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yetki alanını artırdığı CHP'li Eren Erdem'e yönelik de sert ifadeler kullandı. Özcan, "Yanına sağ kolum diye aldığın yol yürüdüğün adamlara dikkat et. Erem Erdem troll başı, ilkokul iki terk. Adam şu anda bizim yöneticimiz. Belediyeye gelse sözleşmeli olarak işe alamam adamı." dedi.