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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e bir görev daha: İletişim koordinatörlüğünü de üstlenecek

Seçim döneminde 'Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim' diyerek namus sözü veren ancak sözünü tutmayan CHP'li Eren Erdem, genel başkan yardımcılığı görevine getirilmişti. 'Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikaları' alanında da yetkilendirilen Erdem'e bir görev daha verildi. Erdem, Kılıçdaroğlu’nun iletişim koordinatörlüğünü de üstlenecek.

17:10 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Eren Erdem, Kemal Kılıçdaroğlu’nun iletişim koordinatörlüğü görevini üstlenecek.

Eren Erdem, Kemal Kılıçdaroğlu’nun iletişim koordinatörlüğü görevini üstlenecek.

Seçim döneminde 'Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim' diyerek namus sözü veren ancak yenilginin ardından sözünü unutup CHP liderine desteğini esirgemeyen Eren Erdem yeni göreviyle gündeme geldi.

Merkez Yürütme Kurulu değişikliğiyle genel başkan yardımcılığına getirilen Erdem, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun iletişim koordinatörlüğünü de üstlenecek.

Kılıçdaroğlu bir görev daha verdi

Diken'de yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu’nun uzun süredir iletişim koordinatörlüğünü yürüten Ömer Topsakal’ın görevinin başında bulunmadığı sürede sorumluluk alanındaki işleri Eren Erdem yerine getirecek.

Kılıçdaroğlu'nun kararıyla daha önce 'Sosyal Medya Yönetimi'nden sorumlu olan Eren Erdem'in görev alanı genişletilmişti. Erdem 'Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikaları' alanında görevlendirilmişti.




#Eren Erdem
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
1 saat önce
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