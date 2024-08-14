Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Altaylı'ya salvolar: Satılık kepaze kadın düşmanı namert

Terör devleti İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ni bombalamaya devam ediyor. Siyonistlerin saldırıları, şiddetini artırarak devam ediyor. Katil İsrail'e sadece siyasi alanda değil, birçok kurum ve kuruluş açıktan maddi destek sağlıyor. Buna karşılık vicdan sahibi insanlar Türkiye'de ve dünyanın farklı noktalarında boykot eylemi başlattı. Gazze'de insani trajedi yaşanmasına sebep olan terör devleti İsrail'e desteğiyle bilinen şirketlere yönelik boykotun önemi ise büyük önem arz ediyor. YouTube kanalından yayın yapan İsrail sevdalısı gazeteci Fatih Altaylı, İsrail politikalarına karşı tepkilerini gösteren insanlara ve boykot hareketine dil uzattı. Altaylı, “Bunları anlamak mümkün değil. Bunlar şuur yitiminden muzdaripler. Bunların şuuru falan kalmamış. Bunlar saçma sapan bir hal içerisinde, McDonald's'a saldır, Starbucks'a saldır, Coca-Cola'yı protesto et. Kola içmeyi sevmem, bunlar yüzünden kola içesim geliyor. Böyle bir delilik alameti olamaz.” dedi.