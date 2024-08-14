Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Altaylı'ya salvolar: Satılık kepaze kadın düşmanı namert

Fatih Altaylı - Kemal Kılıçdaroğlu
CHP yandaşı YouTuber Fatih Altaylı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak,
"Beni dövseydi onu affederdim ama kendisini hiç affetmiyorum. Çünkü o AK Parti’nin adamı"
ifadelerini kullandı.
"Merkepler adam olur sen olmazsın"
"Merkepler adam olur sen olmazsın"
Kılıçdaroğlu, kendisini 'dış devletlere çalışan ajan' olarak da niteleyen Altaylı'ya, X hesabından yaptığı,
"Merkepler adam olur sen olmazsın"
başlıklı paylaşımla yanıt verdi.
Altaylı'nın
"FETÖ yalakası bir kepaze"
olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu,
"Kalemin satılık. Ruhun satılık. Hatta küfür yuvası ağzın bile satılık."
dedi.
"Satılık kepaze, kadın düşmanı namert"
"Satılık kepaze, kadın düşmanı namert"
Sözlerinin devamında Altaylı'yı
"kadın düşmanı namert, tetikçi, çukur ve alçak
" olarak da niteleyen eski CHP lideri,
"Ben, Bu partiyi senin gibi "elinde viski kadehleriyle partime yön veren" alçakların elinden aldım ve Halkın Partisi yaptım."
ifadelerine yer verdi.
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11 saat önce