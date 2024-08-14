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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Altaylı'ya salvolar: Satılık kepaze kadın düşmanı namert

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında 'Dış devletlere çalışan ajan ve AK Parti'nin adamı' ifadelerini kullanan YouTuber Fatih Altaylı'ya sert sözlerle yanıt verdi. "Merkepler adam olur sen olmazsın" başlıklı bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, Altaylı için "FETÖ yalakası kepaze, satılık, kadın düşmanı namert, tetikçi, çukur ve alçak" şeklinde ifadeler kullandı.

Hüseyin Berk
22:19 - 14/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 22:27 - 14/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Fatih Altaylı - Kemal Kılıçdaroğlu
Fatih Altaylı - Kemal Kılıçdaroğlu
CHP yandaşı YouTuber Fatih Altaylı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak,
"Beni dövseydi onu affederdim ama kendisini hiç affetmiyorum. Çünkü o AK Parti’nin adamı"
ifadelerini kullandı.

"Merkepler adam olur sen olmazsın"

Kılıçdaroğlu, kendisini 'dış devletlere çalışan ajan' olarak da niteleyen Altaylı'ya, X hesabından yaptığı,
"Merkepler adam olur sen olmazsın"
başlıklı paylaşımla yanıt verdi.
Altaylı'nın
"FETÖ yalakası bir kepaze"
olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu,
"Kalemin satılık. Ruhun satılık. Hatta küfür yuvası ağzın bile satılık."
dedi.

"Satılık kepaze, kadın düşmanı namert"

Sözlerinin devamında Altaylı'yı
"kadın düşmanı namert, tetikçi, çukur ve alçak
" olarak da niteleyen eski CHP lideri,
"Ben, Bu partiyi senin gibi "elinde viski kadehleriyle partime yön veren" alçakların elinden aldım ve Halkın Partisi yaptım."
ifadelerine yer verdi.

İsrail sevdalısı Fatih Altaylı boykot hassasiyetine dil uzattı: Bunlar şuur yitiminden muzdaripler

Terör devleti İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ni bombalamaya devam ediyor. Siyonistlerin saldırıları, şiddetini artırarak devam ediyor. Katil İsrail'e sadece siyasi alanda değil, birçok kurum ve kuruluş açıktan maddi destek sağlıyor. Buna karşılık vicdan sahibi insanlar Türkiye'de ve dünyanın farklı noktalarında boykot eylemi başlattı. Gazze'de insani trajedi yaşanmasına sebep olan terör devleti İsrail'e desteğiyle bilinen şirketlere yönelik boykotun önemi ise büyük önem arz ediyor. YouTube kanalından yayın yapan İsrail sevdalısı gazeteci Fatih Altaylı, İsrail politikalarına karşı tepkilerini gösteren insanlara ve boykot hareketine dil uzattı. Altaylı, “Bunları anlamak mümkün değil. Bunlar şuur yitiminden muzdaripler. Bunların şuuru falan kalmamış. Bunlar saçma sapan bir hal içerisinde, McDonald's'a saldır, Starbucks'a saldır, Coca-Cola'yı protesto et. Kola içmeyi sevmem, bunlar yüzünden kola içesim geliyor. Böyle bir delilik alameti olamaz.” dedi.










#Kemal Kılıçdaroğlu
#Fatih Altaylı
#FETÖ
#CHP
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