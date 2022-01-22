Gündem Kemal Kılıçdaroğlundan Sedef Kabaşa destek Deyim paylaştı
POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sedef Kabaş'a destek: Deyim paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden ve gözaltına alınan Gazeteci Sedef Kabaş'a arka çıktı. Erdoğan'ın gündem yaratma peşinde olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, Kabaş'ın sadece bir deyim paylaştığını savundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlundan Sedef Kabaşa destek: Deyim paylaştı
​Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sedef Kabaş'a destek

Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmiş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir televizyon programında yaptığı konuşmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kabaş'ı Üsküdar'daki otelde gözaltına almıştı.

Kabaş, bugün tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

KILIÇDAROĞLU KABAŞ'A ARKA ÇIKTI: DEYİM PAYLAŞTI

Mahkemeye sevk kararının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kabaş'a arka çıktı.

Erdoğan'ın gündem yaratma peşinde olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, Kabaş'ın sadece bir deyim paylaştığını savundu.

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