Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sedef Kabaş'a destek: Deyim paylaştı

Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmiş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir televizyon programında yaptığı konuşmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kabaş'ı Üsküdar'daki otelde gözaltına almıştı.

Kabaş, bugün tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

KILIÇDAROĞLU KABAŞ'A ARKA ÇIKTI: DEYİM PAYLAŞTI

Mahkemeye sevk kararının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kabaş'a arka çıktı.

Erdoğan'ın gündem yaratma peşinde olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, Kabaş'ın sadece bir deyim paylaştığını savundu.

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