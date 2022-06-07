Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tehditkâr açıklamalar: Onlarla helalleşmeyeceğiz hesaplaşacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İktidarı hedef alan Kılıçdaroğlu,
daha önce sıkça dile getirdiği 'helalleşme' açıklamasını bir kenara bıraktı.
İktidara gelmeleri durumunda yapacaklarını sıralayan Kemal Kılıçdaroğlu sert söylemlerde bulundu.
'HELALLEŞMEYECEĞİM'
Kemal Kılıçdaroğlu, "Ha bunlarla helalleşecek miyiz, hayır. Bunlarla hesaplaşacağız" ifadesini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun tehditkâr açıklaması, partililer tarafından uzun süre alkışlandı.