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POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tehditkâr açıklamalar: Onlarla helalleşmeyeceğiz hesaplaşacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında tehditkâr açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Onlarla helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlundan tehditkâr açıklamalar: Onlarla helalleşmeyeceğiz hesaplaşacağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İktidarı hedef alan Kılıçdaroğlu,

daha önce sıkça dile getirdiği 'helalleşme' açıklamasını bir kenara bıraktı.

İktidara gelmeleri durumunda yapacaklarını sıralayan Kemal Kılıçdaroğlu sert söylemlerde bulundu.

'HELALLEŞMEYECEĞİM'

Kemal Kılıçdaroğlu, "Ha bunlarla helalleşecek miyiz, hayır. Bunlarla hesaplaşacağız" ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun tehditkâr açıklaması, partililer tarafından uzun süre alkışlandı.

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