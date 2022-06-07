Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tehditkâr açıklamalar: Onlarla helalleşmeyeceğiz hesaplaşacağız

Spor

Bilal Erdoğan: Türkiye geleneksel sporların dünyadaki merkezi haline geliyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek olan 5. Etnospor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısında, "Türkiye böylelikle geleneksel sporların aslında dünyadaki önemli bir merkezi haline geliyor. Bu Türkiye'nin cazibesine de, değerine de değer katıyor" dedi.