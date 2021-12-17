Kılıçdaroğlu'nun TÜSİAD'a çağrısı karşılık bulmadı: Görüşlerimizi kamu kurumlarıyla paylaşıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ile görüştüğünü duyurdu. Katıldığı canlı yayında, TÜSİAD Başkanı'nı aradığını ve erken seçim için konuşması gerektiğini ifade ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz." demişti.

TÜSİAD BAŞKANI KASLOWSKİ'DEN AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu'nun provokatif girişimine Kaslowski karşılık vermedi.

Twitter hesabından açıklama yapan TÜSİAD Başkanı, "Ekonomide yaşadığımız sorunlarla ilgili görüşlerini uzun zamandır kamu kurumları ve kamuoyu ile paylaşmaktadır, paylaşmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaslowski'nin açıklamasının tamamı şöyle:

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD bağımsız ve gönüllü bir iş dünyası örgütü olarak, telefonda da belirttiğim gibi, ekonomide yaşadığımız sorunlarla ilgili görüşlerini uzun zamandır kamu kurumları ve kamuoyu ile paylaşmaktadır, paylaşmaya devam edecektir.”