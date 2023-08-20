Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ'ın seçimler öncesinde makam ve mevki pazarlıklarını 'gizli' protokolle güvence altına aldığı ortaya çıkmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun 'iki kişi biliyor' dediği protokolden en az dört kişi haberdarmış
Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasında imzalanan ve yalnızca iki ismin arasında olduğu iddia edilen protokolden dört kişinin haberdar olduğu ortaya çıktı.
Özdağ'ın 'İmambakır Üküş' çıkışı sonrası CHP yandaşları çılgına döndü: Akıl alır gibi değil
Özdağ'ın iddiaları sonrası CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.