CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı Ümit Özdağ'ın "Kazansaydık üç bakanlık ve MİT'i alacaktık." açıklamasına ilişkin ilk kez konuştu. "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek açıklamaları yalanlayamayan Kılıçdaroğlu, "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.