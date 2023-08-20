|
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanını Ümit Özdağ ortaya çıkardı yandaşlar çıldırdı: Gizli protokolü iki değil dört kişi biliyormuş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde 'gizli' bir protokol imzalamıştı. Protokole göre, Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olacağı ve birkaç bakanlık ile birlikte MİT Başkanlığını da alacağı ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek protokole ilişkin detay vermemişti. Özdağ, CHP lideri ile imzalanan anlaşmadan en az dört kişinin haberdar olduğunu ve CHP Genel Başkan Danışmanı İmambakır Üküş'ün her detayı bildiğini itiraf etti. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, yaşananlara ilişkin "Akıl alır gibi değil." tepkisini gösterdi.

20:15 . 20/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ'ın seçimler öncesinde makam ve mevki pazarlıklarını 'gizli' protokolle güvence altına aldığı ortaya çıkmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ'ın seçimler öncesinde makam ve mevki pazarlıklarını 'gizli' protokolle güvence altına aldığı ortaya çıkmıştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verecekleri destek karşılığında İçişleri Bakanlığı, iki bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı alacaklarını söylemişti. Özdağ, seçimlerden sonra yaptığı açıklamada,
"Kılıçdaroğlu kazansaydı ben İçişleri Bakanı'ydım. AK Parti'den İçişleri Bakanlığı talep etmişsek Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için dikiş nakış kurslarını mı talep edecektim?"
demişti.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise,
"İki protokolde de üç bakanlık ve MİT Müsteşarlığına dair bir düzenleme, bir madde bulunmamaktadır."
diyerek Özdağ'ı yalanlamıştı. Özdağ, bu açıklamaya ilişkin de
"Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu ile görüşseydi böyle bir açıklama yapmazdı. Kılıçdaroğlu kazansaydı ben İçişleri Bakanı'ydım."
diye konuşmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun 'iki kişi biliyor' dediği protokolden en az dört kişi haberdarmış

"İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur."
diyerek açıklamaları yalanlayamayan Kılıçdaroğlu ise,
"Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum."
ifadelerini kullanmıştı.

Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasında imzalanan ve yalnızca iki ismin arasında olduğu iddia edilen protokolden dört kişinin haberdar olduğu ortaya çıktı.

Özdağ'ın 'İmambakır Üküş' çıkışı sonrası CHP yandaşları çılgına döndü: Akıl alır gibi değil

Ümit Özdağ, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada,
"İmambakır Üküş CHP Genel Başkan Danışmanı olarak Zafer Partisi-CHP protokolünün oluşmasının hemen her aşamasında vardı. İmzalar atılırken odadaki 4 kişiden birisiydi."
diye konuştu.

Özdağ'ın iddiaları sonrası CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Yaşananları
"Akıl alır gibi değil."
diyerek niteleyen Saymaz, "
Faik Öztrak’ın 'Haberim yok' dediği gizli protokolü CHP’de hiçbir resmi görevi bulunmayan gazeteci İmambakır Üküş biliyormuş. Meğer Üküş, protokol imzalanırken odadaymış. Halbuki Kılıçdaroğlu, protokol için “İki kişi arasında yapılan” demişti. Akıl alır gibi değil.
" ifadelerini kullandı.

#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ümit Özdağ
#CHP
#İmambakır Üküş
#İsmail Saymaz
41 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Manchester City Kulübü hakkında tüm detaylar