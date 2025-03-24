Kemankeş-1 gün sayıyor: 'Azami Uçuş ve Dalış Testi’ni geçti

Yerli üretim yapay zekâ tabanlı mini seyir füzesi Kemankeş-1’in test süreci devam ediyor. Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Kemankeş-1, Azami Uçuş ve Dalış Testi’ni başarıyla tamamladı. Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden 2 adet Kemankeş-1 ile havalanan Bayraktar TB2 SİHA test kapsamında belirlenen noktaya havada seyretti.

Sırasıyla Kemankeş-1 yapay zeka tabanlı mini seyir füzeleri ‘azami uçuş ve dalış testi’ için Bayraktar TB2’den ayrıldı. Belirlenen noktalara doğru 100 kilometrenin üzerinde havada seyreden mini seyir füzeleri testi başarıyla tamamladıktan sonra paraşütle iniş gerçekleştirdi. Kemankeş-1, Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Akıncı TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA’ya entegre edilerek görev yapabilecek. Yaklaşık 1 saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek.